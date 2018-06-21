Зубная паста из будущего, уверенность в себе и щетка-кинозвезда

О правильной чистке зубов нам говорят, кажется, с раннего детства везде и всюду — дома, в детском саду, а потом и в школе. И все равно в какой-то момент мы сталкиваемся с тем, что поход к стоматологу неминуем. Наверное, каждый из нас, кто дожидался своей очереди на приеме у дантиста, мечтал о волшебной пасте, которая бы действовала подобно пломбе. Так вот, хорошая новость: такие пасты уже существуют.

Бренд SPLAT в этом году представил сразу две революционные новинки в сегменте профессиональных зубных паст для чувствительных зубов. Богатая минералами укрепляющая зубная паста SENSITIVE ULTRA снижает чувствительность зубов, интенсивно восстанавливая эмаль. Зубная паста SENSITIVE WHITE бережно, но эффективно осветляет эмаль и подойдет даже для людей с повышенной чувствительностью зубов.

Новые зубные пасты SENSITIVE ULTRA и SENSITIVE WHITE, благодаря уникальному компоненту — цинкозамещенному гидроксиапатиту, действуют подобно пломбе, запечатывая микротрещины эмали и снижая чувствительность зубов — как раз о таком чудо-средстве мы и мечтали.

Важные правила

На всякий случай напомним вам правила чистки зубов — пусть они уже и навязли в зубах. Итак, вот что необходимо помнить.

1. Чистить зубы следует два раза в день (утром и вечером) не менее двух минут. Выбирать зубные пасты и щетки, исходя из особенностей полости рта (наличия воспалений, повышенной чувствительности, зубного камня и т. п.) и рекомендаций стоматолога.

Если хотите гарантированный результат, выбирайте средства, проверенные временем. Например, пасты Сolgate Total.

В свое время появление этой пасты стало настоящей революцией. Ведь она производится по радикально новой, высокоэффективной технологии и обеспечивает 12-часовую защиту от 12 проблем полости рта. Сегодня она продается более чем в 100 странах мира, а независимые стоматологические ассоциации в 30 странах мира присудили ей свои знаки соответствия. В нынешнем году слоган марки звучит так: «Будь абсолютно готов ко всему вместе с Colgate Total».

2. При чистке использовать выметающие движения от «красного к белому», то есть от десны к зубу. Не следует сильно нажимать на щетку — сила нажима никак не влияет не степень очищения, но может привести к повреждениям десен. В конце чистки можно использовать круговые массирующие движения, захватывая поверхность десны.

В течение дня после еды и употребления сладких или кислых напитков полоскать рот ополаскивателем или пенкой. Это способствует удалению мягкого налета и снижению кислотность полости рта, а значит — уменьшает риск возникновения кариеса.

Для качественной гигиены полости рта недостаточно использовать только зубную щетку и пасту. Чтобы удалить остатки налета, необходимо вычищать межзубные промежутки с помощью нити. В зависимости от расстояния между зубами, можно выбрать ультратонкую или объемную нить.

При возможности пользуйтесь ирригаторами — хотя бы 2—3 раза в неделю. Сейчас появилась немало портативных ирригаторов, которые можно даже спокойно брать с собой в поездки — много места они не занимают, а вот пользы приносят много. Использование ирригатора позволяет качественнее очистить от остатков пищи межзубные промежутки и труднодоступные места, что позволяет значительно снизить риск возникновения заболеваний полости рта. Особенно это актуально для людей, использующих ортодонтические конструкции.

Для тех, кто уже использует ирригатор, специалисты R. O. C. S. разработали специальную жидкость — R. O. C. S. PRO Oral Irrigator Liquid, которая эффективно удаляет налет и препятствует развитию кариеса в межзубных промежутках.

Благодаря своему особому составу R. O. C. S. PRO Oral Irrigator Liquid значительно увеличивает эффективность ирригатора. Экстракт ламинарии снимает и предотвращает риск развития воспалительных процессов в полости рта, магний и фосфор активно насыщают эмаль минералами, а ксилит надежно защищает зубы от кариеса. Эффективная и безопасная формула R. O. C. S. PRO Oral Irrigator Liquid без спирта, пероксидов, фтора, лаурилсульфата натрия, красителей и парабенов позволяет использовать продукт для ежедневного ухода за полостью рта.

Выбираем щетку

Конечно, особое внимание следует уделить зубной щетке. Благо, сегодня на рынке можно найти абсолютно любую, подходящую именно вам. Но, откровенно говоря, пока в фаворитах у бьюти-отдела WomanHit.ru вот уже долгое время — уникальные щетки ISSA 2 от FOREO.

Она является ультра-гигиеничной альтернативой для обычных щеток, а также радикально отличается от любых других щеток благодаря своему материалу — медицинскому силикону. Это решает сразу несколько проблем: мягкая и гибкая головка щетки очищает все уголки полости рта и параллельно щетинки нежно массируют десны и не царапают эмаль. Важно учитывать, что медицинский силикон — материал непористый, быстро высыхает, 100% водонепроницаем. Это делает его очень гигиеничным.

Стандартная головка щетки ISSA 2 включает комбинацию силиконовых и нейлоновых щетинок, однако FOREO также разработал эксклюзивный сет для тех, у кого чувствительные десны — с полностью силиконовой головкой.

Между прочим, щетка ISSA 2, которую уже успели оценить селебрити и блогеры, сама — мировая знаменитость. Ведь она снималась в 5 эпизоде культовой саги «Звездный путь»!