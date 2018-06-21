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Белла и Джиджи Хадид посоветовали Кендалл Дженнер держаться подальше от их брата
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Белла и Джиджи Хадид посоветовали Кендалл Дженнер держаться подальше от их брата 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Оказывается, Белла и Джиджи Хадид вовсе не в восторге от того, что их лучшая подруга Кендалл Дженнер положила глаз на их младшего брата Анвара. Девушки поговорили с Кендалл по душам и настоятельно порекомендовали ей найти кого-нибудь еще, если уж одного бойфренда — баскетболиста Бена Симмонса — ей для счастья недостаточно.
«Проблема в том, что Анвар отнесся к Кендалл слишком серьезно. Ему едва исполнилось 18, он очень хочет с ней встречаться, она уже давно ему нравилась, и для него все выглядит немного иначе, нежели для Кендалл, которая меняет парней как перчатки… Джиджи и Белла не хотят, чтобы Кендалл разбила ему сердце, поэтому постарались объяснить ему ситуацию, а затем пообщались с Дженнер. Они, конечно, дружат и все такое, но семья для них превыше всего», — рассказал источник.
Кендалл и Анвара, напомним, застали за жаркими поцелуями на одной из вечеринок две недели назад. Все бы хорошо, но у Кендалл уже есть парень — он воспринял происходящее как очередной матч, в котором ему нужно показать лучший результат, чего не скажешь о юном чувствительном Анваре.
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