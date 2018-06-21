«Я поняла, что стала алкоголиком»: почему редактор американского Vogue отказалась от спиртного

Каждый день врачи нам твердят о том, что алкоголь вреден. В это же время в массовой культуре взращивают культ алкоголя: нам же хочется, как и героиням популярных сериалов, пропустить по бокалу «Космополитена» после работы. И кажется, что в этом нет ничего страшного. На самом деле есть. Спиртное бьет по внешности, по кошельку и, главное, по здоровью.

Редактор американского Vogue Лиана Сатенштайн рассказала, как она злоупотребляла алкоголем, как он повлиял на ее самочувствие, как отказаться от выпивки и объяснить это друзьям.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

19 Июн 2018 в 8:57 PDT У меня никогда не было проблем с алкоголем. Конечно, в старших классах был период, когда я могла раз в неделю выпить четыре пива в лесу. А в колледже на вечеринках тоже не обходилось без алкоголя. Но ближе к 30 годам я оказалась в более сложной ситуации. После работы я могла вместе с друзьями выпить бутылку вина или два-три светлых пива «с прицепом». Если в баре были «счастливые часы», то могла выпить сухого мартини. Так могло повторяться раза три-четыре в неделю.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

14 Май 2017 в 11:48 PDT Внезапно я обнаружила, что я алкоголик. Это было видно. Я набрала почти пять килограммов за три месяца. Потребление алкоголя отразилось на моем лице: веки постоянно были опухшими, как будто у меня аллергия, щеки обвисли. К тому же я много ела. После 11 вечера я частенько бегала к холодильнику. Прошлым летом я пошла к врачу на очередной плановый осмотр. Она отметила, что мой вес увеличился. Я спросила: «Может, это мышцы?» — «Весы не лгут», — отрезала врач.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

29 Сен 2016 в 3:28 PDT Дело было не только в весе, это была проблема. Я была эмоционально подавлена. За ночь я могла просыпаться один или два раза, а наутро чувствовала себя разбитой. К этому прибавлялось затянувшееся похмелье и отсутствие мотивации — я практически не могла работать, а это единственное, что спасало меня раньше от стресса. У меня были постоянные перепады настроения, я чувствовала себя неуверенно, а работа от этого страдала. Из-за невнимательности я совершала ошибки, забывала о простых задачах.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

10 Фев 2016 в 4:47 PST А еще страдал мой кошелек. Мартини в Нью-Йорке стоит 13 долларов, пиво, особенно крафтовое, — 7-8 долларов, бокал вина — от 9 до 15 долларов. Если не вдаваться в точные расчеты, в неделю на алкоголь я тратила около ста долларов, или 400 долларов в месяц. Так продолжалось два года.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

31 Дек 2015 в 11:22 PST В январе этого года, после особенно ужасного двухдневного похмелья, я решила, что отныне буду пить только один алкогольный напиток в месяц. Если физически выполнить это обещание было просто, то в социальном плане начались проблемы. Сначала меня спрашивали, почему я не пью, а я не знала, как ответить. Я оправдывала себя тем, что много пива выпила за прошлый год и набрала вес, но это были обычные скучные отговорки для людей, которые просто хотели веселиться. В конце концов я научилась говорить: «Я не хочу». Этого достаточно.

Сейчас, спустя шесть месяцев, я вижу, что это определенно работает. Я могу с точностью сказать, сколько алкоголя выпила за это время: пиво с другом в Бостоне, бокал вина с парой итальянских дизайнеров и немного мартини. Когда рука тянется к стакану, я спрашиваю себя, зачем я пью: у меня стресс? Я счастлива? Я расстроена? Когда я отвечаю себе на эти вопросы, то принимаю решение, пить или нет.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

7 Сен 2015 в 3:32 PDT Конечно, я всегда знала, что пить много алкоголя вредно. Кажется, исследования о пагубном влиянии алкоголя выходят чуть ли не каждую неделю. Во-первых, набор веса неизбежен. Звездный диетолог Дана Джеймс говорит, что чрезмерное употребление спиртного сравнимо с поеданием чизкейков. В одном бокале вина примерно 150 калорий. В трех — 450, а это уже эквивалентно кусочку чизкейка. Но если в неделю вы не съедаете больше одного пирожного, то с алкоголем происходит по-другому.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

22 Авг 2015 в 4:16 PDT Что может быть еще страшнее? Исследования показывают, что потребление алкоголя вызывает рак. Ученые нашли связь алкоголя и канцерогенов. Неудивительно, что у людей появляются опухоли в голове, шее, пищеводе — мы же буквально купаем наши органы в канцерогенах. Но несмотря на все предостережения, выпивка считается модной. Массовая культура навязывает нам стереотип, что пить алкоголь — это круто. Хотя это совсем не так.

Публикация от Liana Satenstein (@liana_ava)

5 Окт 2014 в 1:00 PDT Недавно после работы я сидела с друзьями, которые пили вино. Один из них только узнал, что я отказалась от спиртного. Тогда он крикнул официанту, что я не пью. «Должно быть, у вас тяжелое время», — сказал он мне и не ошибся. Я вспомнила все те бессонные ночи, лишний вес, плохое настроение. И в этот момент безвкусная водопроводная вода показалась мне лучшим освежающим напитком в «счастливые часы» в баре.