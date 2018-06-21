«Это нужно для здоровья»: Ирина Агибалова сделала липосакцию

Ирина Агибалова старается сохранять себя в хорошей форме, ухаживает за лицом, телом, и, конечно, всё это не обходится без помощи косметологов и хирургов. Недавно женщина сообщила, что сделала операцию в клинике пластической хирургии, заинтриговав фанатов, оставшихся в неведении. И вот, спустя пару дней, она наконец рассказала, над чем именно работал врач.

Некоторое время бывшая звезда «Дома-2» томила фанатов молчанием и, когда непродолжительная реабилитация завершилась, она рассказала, зачем ездила в клинику. Как оказалось, ей была необходима липосакция обеих ног — удаление жировых отложений. По всей видимости, тренировки на беговой дорожке не дали результатов, а только травмировали женщину. Излишнее скопление жира приводило ноги в болезненное состояние, и, чтобы не развить проблемы, Агибалова решилась на операцию.

«Это нужно для здоровья, так как ситуация дошла до критической отметки», — призналась Ирина и заверила, что в первую очередь делала это не по эстетическим соображениям. Фанаты поздравили женщину с успешно пройденной операцией и с нетерпением ожидают её результатов. Они понадеялись, что это действительно поможет ей чувствовать себя лучше и уверенней, так как ноги действительно были заметно полноватыми на фоне её прекрасных форм и портили общую картину. «Ирина, вы такая смелая! Я что в молодости, что сейчас боюсь ложиться под нож хирурга..» «Правильно делает, жизнь одна и нужно делать так, как хочется!» «Посмотрим, что из всего этого выйдет! Надеемся на лучшее» «Будете красоткой молодой, моложе своих дочерей!»

Ирина Александровна порой смешит подписчиков своим поведением. К примеру, недавно она продемонстрировала себя, двигающуюся под музыку за рулем, что больше свойственно молоденьким автолюбительницам, и такое самолюбование сочли забавным и глупым.