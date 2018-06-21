Кого русские называли «тётками» на самом деле

«Тетка» — одно из самых распространенных слов в лексиконе современного русского человека. Интересно, а откуда оно вообще взялось?

Как родилось слово «тетка»?

Если говорить о семейных отношениях, то традиционно теткой (или тетей) называют сестру отца или матери, а также жену дяди. Исследователи русского языка считают, что слово «тетя», скорее всего, придумали дети. Когда речь только зарождалась, дети называли взрослых «тата», «тятя», «тетя». Позднее «татами» или «тятями» стали называть отцов, а «тетями» — их сестер. Впоследствии это наименование распространилось и на некоторых других родственниц.

Тетки бывают как родные, так и, скажем, двоюродные, троюродные (двоюродные или троюродные сестры родителей). В старину еще существовала такая степень родства, как великая тетка или внучатая тетка (в наше время ее стали бы называть двоюродной бабушкой). Интересно, что в некоторых регионах теток по отцу и по матери иногда называли по-разному: сестру отца звали стрыя (стрия, стрыня, стрыйна), а сестру матери — вуйна.

Тети, тетушки, тетеньки…

Тети (или тетки) играли значительную роль в жизни русской семьи. Они часто приходили или приезжали в гости, приносили гостинцы и игрушки детям. Также и к ним ходили в гости. Бедные тетки приходили к зажиточной родне подкормиться, нередко подвизались в богатых семьях в качестве приживалок… В русской семейной традиции случалось и так, что тетки принимали непосредственное участие в воспитании детей и наставлении молодежи. Они часто становились крестными своих племянников и племянниц, всячески им покровительствов

али. Были даже поговорки, в которых фигурировало слово «тетка»: «Голод — не тетка», «Водка — вину тетка!»

До революции в России принято было обращение «тетушка», особенно в высших кругах. Так называли обычно только родственниц: «Как ваше здоровье, тетушка Софья?». В наши дни «тетушка» — это анахронизм. Зато в ходу обращение «тетенька». Чаще всего его используют дети по отношению к незнакомой женщине: «Тетенька, не подскажете, который час?»

Впрочем, испокон веков на Руси укоренилось обращение «тетя» или «тетка» по отношению к любой женщине, старшей по возрасту. Знакомых, например, соседок, подруг матери, обычно называют «тетя Вера», «тетя Зина» и проч., к незнакомым обращаются просто «тетя». «Тетками» женщин называют, как правило, говоря о них в третьем лице: «Видишь вон ту тетку?», «Вон пошла тетка Дарья».

Россия — страна теток?

В современной России слово «тетка» чаще всего носит оттенок некоторого пренебрежения, что, впрочем, не слишком удивительно для постсоветской культуры, в которой к незнакомым людям принято обращаться безлично: «мужчина», «женщина», «молодой человек», «девушка», «дедуля» или «бабуля»… Обычно так называют женщину «в возрасте», уже вышедшую «в тираж», либо особу, не слишком ухоженную внешне. Но все-таки маловероятно, что так назовут женщину моложе 30 лет, разве что дети…

Любопытно, что термин «тетка» активно употребляется не только в разговорной речи, но и в художественной литературе, и в публицистике, причем людьми всех возрастов и социальных слоев общества. Так что можно сказать, что это своего рода социокультурный феномен, характерный именно для нашей российской ментальности.