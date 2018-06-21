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Завяжут вас в узел, но вам это понравится: челябинцы отметили День йоги вниз головой
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Завяжут вас в узел, но вам это понравится: челябинцы отметили День йоги вниз головой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Бандхи хатха, асана — эти слова перестали быть для многих челябинцев просто наборами букв. Всё это термины из йоги, популярность которой продолжает расти из года в год. И сегодня во всём мире отмечается День йоги. Не остались в стороне и мы — вооружились фотоаппаратом и отправились на тренировку в очередной раз убедиться, как же это красиво и эстетично. Подробности — в фоторепортаже 74.ru  Популярность йоги растёт из года в год  21 июня весь мир отмечает День йоги
Сейчас в Челябинске работают десятки инструкторов, а желающих заниматься йогой — тысячи. Найдётся вариант для тренировок на любой вкус: табата, цигун, стретчинг. Йогу практикуют представители любых профессий и социальных слоёв, говорит руководитель сети студий Yoginn, организатор фестивалей Organic Nation и «Йога каменных джунглей» Елизавета Яненко.
В Челябинске тысячи желающих заниматься йогой
Йогу практикуют представители любых профессий и социальных слоёв
— Йога уже стала неотъемлемым атрибутом образа жизни успешных людей по всему миру: её практикуют и политики, и бизнесмены, и звёзды. Челябинск — один из самых продвинутых городов в стране в этом плане, и интерес продолжает расти, — рассказывает Елизавета Яненко. — Йога для западного человека — специальное направление, адаптированное для тела и ментальности европейского человека любого возраста и подготовки, живущего в ритме современно мегаполиса. Не нужно думать, что на йоге вас завяжут в узел, ей занимаются только гибкие или вас ждёт трёхчасовая медитация. У нас под чутким руководством инструкторов учатся выполнять йогические упражнения, учитывая правильную технику и возможные ограничения. А регулярные занятия улучшают тонус мышц, гибкость, осанку и балансируют внутреннее состояние.
Бандхи хатха, асана для челябинцев уже давно не бессмысленный набор букв
Регулярные занятия йогой улучшают тонус мышц, гибкость и осанку
Для многих йога — это состояние души
Йога стала неотъемлемым атрибутом образа жизни успешных людей по всему миру
Инструкторы подскажут правильную технику и возможные ограничения
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