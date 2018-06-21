На все случаи жизни: что обязательно должно быть в домашней аптечке

Домашняя аптечка многих из нас обычно обходится зеленкой, ватой и, может быть, активированным углем. Однако бывают ситуации, когда другие средства просто необходимы, ведь иногда это помогает уберечь себя от неприятных последствий или дождаться врача.

Антисептики

Зеленка это, конечно, хорошо, но для прошлого века. Сейчас имеется масса достойных и более многофункциональных антисептиков, к примеру, тот же хлоргексидин. Он не щиплет, не оставляет следов красителя, а также не сушит кожу, как это делает перекись водорода.

Сорбенты

Активированный уголь — хорошее и проверенное средство, но мало кто понимает, что эффективно оно только в случае, если с момента отравления спиртным или некачественной пищей прошло немного времени. К тому же, не слишком приятно глотать такие таблетки пачками. Сейчас имеется множество сорбентов на основе лигнина и смектита, и их достаточно выпивать по одной таблетке, а эффект окажется ничуть не хуже.

Спазмолитики

Внезапный приступ ноющей боли может выступать одним из симптомов спазма гладкой мускулатуры. Страдают при этом чаще всего живот или голова. Наиболее эффективным средством для решения проблемы является дротаверин, имеющий относительно небольшой перечень побочных эффектов.

Перевязочные материалы

В аптечке в обязательном порядке стоит хранить обычный бинт, вату, а также перчатки, эластичный бинт и пластырь. В этих средствах нужда возникает чаще всего, но нередко их трудно найти, когда они нужны. Если хранить все в одном месте, то при кровотечении не придется искать спасения по всему дому.

Ранозаживление

Дома всегда важно иметь пантенол, желательно в виде спрея от ожогов. Последние выступают опасной и болезненной травмой, но, вопреки устоявшимся стереотипам, смазывать их маслом или, к примеру, салом решительно не стоит. Наносить мазь при ожоге больно, но солкосерил или тот же пантенол в такой форме отлично справятся с порезами или прочими бытовыми повреждениями.

Обезболивающие и жаропонижающие

Лучше всего, чтобы в аптечке имелись ибупрофен, парацетамол, а также нимесулид. Когда один из них не сработал, другой может дать эффект, главное в этом — соблюдать дозировку. Спасут средства от головной, зубной боли и температуры, отличаясь противовоспалительными свойствами.

Простуда

Заболеть можно даже в теплую пору года, а несвоевременное начало лечения лишь усугубит ситуацию. Важно иметь дома набор лекарств, способных противостоять простуде. К примеру, интерферон отлично борется с вирусами, а среди капель лучше выбирать те, что с оксиметазолином. Кроме того, к месту окажутся лекарства от боли в горле с антисептиками.]]>