Джастин Теру дал первое интервью после развода с Дженнифер Энистон

Джастин Теру появился на обложке нового Men's Health и дал обширное интервью о том, чем он живет после развода с Дженнифер Энистон . «Я счастливчик», — вот и все, что он выдал на вопрос касаемо личной жизни. Зато по остальным ремаркам Джастина вполне можно догадаться, что расставание с Джен все же дало ему некоторую почву для размышлений, просто он, как зрелый 46-летний мужчина, не стал на них зацикливаться.

«В юности я был очень нетерпелив. Хотел, чтобы все было по-моему здесь и сейчас. Не могу сказать, что это ушло — нет, я все еще хочу определенных вещей, и желательно в определенное время, но я больше не теряю сон из-за того, что не могу получить», — философски заметил Теру.

Спонтанность и открытость всем направлениям — вот его нынешний девиз. «У меня даже нет списка насущных дел, честно говоря. Мне нравится мысль, что я абсолютно свободен в плане выбора и жизненных решений», — поделился Джастин. По его словам, для него это главное. Кажется, становится ясно, почему они с Дженнифер не ужились… Ей не занимать основательности и прагматизма, а Теру в это время подавай приключений, новых впечатлений и знакомств!

Еще немного философии от Джастина: «Сомнение — это хорошо. Мы все сомневаемся, когда начинаем что-то новое. Сомнение мотивирует и помогает нам стараться сделать лучше. Я часто сомневаюсь, но и веры не теряю. Как справляюсь с сомнениями? Притворяюсь, что не сомневаюсь в себе… Когда чувствую, что зашел в тупик и застрял в какой-то ситуации, не забываю, что даже из этого опыта можно почерпнуть что-то стоящее. Плохой опыт поучителен».

Интересно, насчет плохого опыта — это он про Энистон?

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