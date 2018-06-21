Зачем православные украшают иконы различными драгоценностями

Приходя в храм, мы нередко видим висящие на иконах различные украшения — цепочки, крестики, кольца, кулоны, сережки. Часто это дорогие изделия из золота. Их приносят прихожане. Но зачем?

Благодарность за помощь свыше

Люди часто обращаются за помощью к Богу и святым. Проблемы разные: кто-то болеет, у кого-то сложности с работой, бизнесом, не складывается личная или семейная жизнь, нет детей. Кто-то молится за отпрысков, которые учатся в школе, собираются поступать в вуз… Обычно ставят свечку перед той или иной чудотворной иконой, произносят молитву и слова просьбы.

И нередко чаяния человека сбываются. Улучшается здоровье, решаются проблемы, у бесплодных рождаются дети… Это воспринимается как чудо, ниспосланное свыше. И в знак благодарности человек хочет отдать Высшим силам то, что ему дорого.

Украшения всегда рассматривались как эквивалент достатка и благополучия. Особенно золотые, ведь золото издавна служило мерилом ценности. Некоторые просто приносят в храм деньги, но ювелирное украшение кажется более весомым даром Богу, ведь это зримое свидетельство произошедшего чуда.

Иногда человек приносит украшение из дома, это может быть даже фамильная ценность. Иногда специально покупает в магазине.

Как возникла традиция

По одной версии, традиция «дарить» Господу, Богородице и святым украшения пришла из славянства, когда люди жертвовали ценности языческим божествам. По другой же, ее корни следует искать в эпохе раннего христианства. И родоначальником ее стал преподобный Иоанн Дамаскин , живший в VIII веке.

В миру святой носил имя Мансур ибн Серджун ат-Таглиби, он служил в Дамаске при дворе халифа Абд ал-Малика ибн Марвана, а впоследствии принял христианство и был рукоположен во священники. Во время разгула иконоборчества Иоанн выступил в защиту почитания икон, чем вызвал недовольство византийского императора Льва Исавра.

Тот составил на имя халифа клеветническое послание, в котором говорилось, что Иоанн якобы предложил ему, императору, свою помощь в завоевании столицы Сирии. в том. Император в гневе не только отстранил Иоанна от должности, но и, как нередко поступали тогда с преступниками, приказал отсечь бывшему министру кисть правой руки.

После того как казнь была исполнена, отсеченную кисть повесили на городской площади, а затем вернули Иоанну. Вернувшись домой, тот приложил ее на место и долго молился перед иконой Богоматери. Потом он лег спать, а наутро обнаружил, что отрубленная кисть чудесным образом приросла!

Тогда, в благодарность за исцеление, святой приделал к иконе изготовленную из серебра руку, в знак того, что его десница принадлежит Богородице. Так появился образ «Троеручицы».

Греки, по примеру Иоанна Дамаскина, стали прикреплять к иконам серебряные пластинки, изображающие исцеленных людей или вылеченные органы. Сегодня в лавках при греческих храмах можно купить серебряные изображения сердец, рук, ног, пальцев, глаз или человеческих фигурок. Считается, что в Россию традиция «украшать» иконы пришла именно из Греции.

«Как правило, ювелирные украшения вешают на особо чтимые иконы в благодарность за исцеление или помощь в каком-то деле, — говорит иконописец, основатель мастерской церковного искусства «Киноварь» Александр Лавданский. — Я вот, например, часто хожу в храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском. Там есть маленький придел с Казанской иконой Богородицы, на которой всегда висит масса украшений. Иногда их становится так много, что образ за ними почти не виден. Смотришь и удивляешься, скольких человек исцелила икона, скольким помогла».

Что делают с украшениями потом

Когда украшений становится слишком много, их снимают с иконы. Порой их продают, и деньги тратят на нужды храма или прихода. Часто их переплавляют, чтобы сделать для иконы дорогой оклад. Именно благодаря этому обычаю для многих чудотворных ликов были изготовлены золотые оклады, украшенные драгоценными камнями.