«Мисс Великобритания-2009» умерла при загадочных обстоятельствах

Известная фотомодель, звезда реалити-шоу, обладательница титула «Мисс Великобритания-2009» Софи Градон найдена мертвой в собственном доме в городе Ньюкасл. Знаменитой красавице было всего 32 года.

Обстоятельства безвременной кончины предстоит установить следователям. Правоохранительные органы пока не озвучивают свои версии. Известно, что Софи страдала депрессией, ее состояние усугубила утрата: телезвезда тяжело переживала внезапную смерть своего друга Пола Бернса . О своем тяжелом состоянии фотомодель часто рассказывала в социальной сети «Твиттер». Близкие Градон пока отказываются комментировать печальное событие.

Пару лет назад Софи участвовала в телешоу об отношениях «Остров любви», а незадолго до этого получила лестное прозвище в СМИ «самая завидная соседка» — когда дала объявление о поиске человека для совместной аренды жилья.

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