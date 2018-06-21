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«Мисс Великобритания-2009» умерла при загадочных обстоятельствах
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«Мисс Великобритания-2009» умерла при загадочных обстоятельствах 

Суть Событий 1 час назад
Известная фотомодель, звезда реалити-шоу, обладательница титула «Мисс Великобритания-2009» Софи Градон найдена мертвой в собственном доме в городе Ньюкасл. Знаменитой красавице было всего 32 года.
Обстоятельства безвременной кончины предстоит установить следователям. Правоохранительные органы пока не озвучивают свои версии. Известно, что Софи страдала депрессией, ее состояние усугубила утрата: телезвезда тяжело переживала внезапную смерть своего друга Пола Бернса. О своем тяжелом состоянии фотомодель часто рассказывала в социальной сети «Твиттер». Близкие Градон пока отказываются комментировать печальное событие.
Пару лет назад Софи участвовала в телешоу об отношениях «Остров любви», а незадолго до этого получила лестное прозвище в СМИ «самая завидная соседка» — когда дала объявление о поиске человека для совместной аренды жилья.
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