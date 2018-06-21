Кто все эти люди? Как живется девушке, внутри которой 12 разных личностей

Многие девушки ведут дневник. Чаще всего, чтобы просто выплеснуть те мысли и эмоции, которыми нельзя поделиться с другими. А 23-летняя Лорен Стотт ведет 12 дневников от имени 12 разных людей. И дело тут не в развитом воображении. Просто у Лорен диссоциативное расстройство идентичности. Внутри девушки уживаются 12 совершенно разных личностей, и с помощью дневников она пытается справиться со всей этой толпой.

Врачи полагают, что расстройство личности Лорен было вызвано какой-то травмой еще в начальной школе, что и привело к фрагментации личности. Болезнь Лорен диагностировали только в 2017 году. Годом ранее девушка обратилась к психиатру из-за попытки самоубийства. С тех пор Лорен ежедневно проходит терапию, когда врачи пытаются поговорить с каждой из 12 личностей.

Лорен рассказывает, что личности постоянно общаются между собой. Личности внутри себя Лорен называет «системой» и говорит, что о некоторых из жителей внутри ее головы сложно рассказать, особенно о тех, кого она описывает как «анималистические».

Внутри Лорен живет семилетняя девочка, которая периодически впадает в истерики.

«Одна из личностей — маленькая девочка, ей около семи лет. Я называю ее Сильвией. Мы с терапевтом много работали с ней. Она очень беспокойная, у нее много воспоминаний из моего детства. Она очень пугливая и хочет, чтобы ее всегда слушали».

Также в Лорен живет Интеллектуалка — набожная мормонка.

«Некоторое время я была мормонкой, меня даже крестили. Мне трудно вспомнить то время, но тогда эта личность была лидером».

Еще одна личность — Надежда, которая сдерживает болезненные подростковые воспоминания.

«Надежда — это та, которую я называю жертвой. До того как начать терапию, я понятия не имела, что подверглась сексуальному насилию, когда мне было 17 лет. Узнала я об этом, только когда Надежда поняла, что я готова к этим воспоминаниям. Сейчас я слышу ее лучше, чем раньше».

«Во время терапии я заставляю себя представлять всех личностей, как будто они сидят в одном классе за 12 партами, а лидер наблюдает за всем сверху. У каждой из этих личностей есть свои чувства и воспоминания. Поэтому я веду для каждого отдельный дневник».

Лорен очень расстраивает, что некоторые люди скептически относятся к ее диагнозу, а некоторые даже считают ее жестокой.

«То, как расстройство показывают в кино и на телевидении, осложняет жизнь людей с таким диагнозом. В кино людей с диссоциативным расстройством часто показывают как убийц и маньяков, но такое редко бывает. Еще хуже, когда люди смотрят на меня и думают, что мой диагноз — выдумка. Когда кто-то говорит, что я лгу, я думаю про себя: «Почему я вообще должна лгать об этом?»»

Доктор Дэвид Шпигель, заместитель председателя кафедры психиатрии Стэнфордского университета, рассказал, что зачастую люди путают это расстройство с шизофренией, но это совсем разные заболевания.

«Люди, больные шизофренией, искаженно воспринимают мир, у них часто бывают галлюцинации. У людей, страдающих от диссоциативного расстройства, проблемы с объединением воспоминаний и личностей в единое целое».

От этого расстройства страдает один процент населения, а связано оно зачастую с травмами, перенесенными в раннем детстве. Это как защитный механизм.

Лорен пытается контролировать свое состояние с помощью лекарств и регулярной терапии. Во многом ей помогает справиться ее пес по кличке Сержант Тиббс.

«Мой пес всегда рядом, когда меня одолевают воспоминания или случаются панические атаки. Он может самостоятельно открыть холодильник и принести мне пакет со льдом в соседнюю комнату».

Лорен потихоньку идет на поправку и даже готовится к свадьбе со своим женихом Алексом. Правда, девушка боится, что расстройство может навредить отношениям пары.

«Иногда Алекс говорит, что ходит на свидание как будто с ребенком. Это бывает, когда лидирует Сильвия, а она склонна к истерикам».

Молодой человек — главная поддержка для Лорен.

«Он любовь моей жизни, самый понимающий, добрый, открытый человек. И он хочет быть со мной. А я не могу дождаться, когда выйду за него замуж».

«Надеюсь, что когда-нибудь наступит время, когда мне не нужно будет проходить терапию. В моей голове еще так много всего неизведанного, но я верю, что в конечном итоге приду в нормальное состояние».