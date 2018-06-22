Разные люди: из-за редкого расстройства внутри девушки уживаются 12 личностей

Часто люди ведут личный дневник, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах, а также выплеснуть их на бумагу, если нет с кем поделиться своими переживаниями. Однако 23-летняя Лорен Стотт таким образом пытается справиться с диссоциативным расстройством личности. В ее голове уживаются 12 совершенно разных людей, которых она пытается понять посредством дневников. Впервые она решилась обратиться за советом к психиатру еще в 2016, когда имела место попытка самоубийства. Спустя год медики диагностировали у пациентки фрагментацию личности, и с того времени она регулярно проходит специальную терапию, пока медики предпринимают попытки наладить связь со всеми 12 личностями. Психологи считают, что расстройство в случае с Лорен спровоцировано неизвестной пока детской травмой. Девушка делится, что люди внутри нее часто общаются между собой, и каждый из них имеет индивидуальность. Некоторых «постояльцев» проблематично описать, и она называет их анималистическими, а всю совокупность личностей считает системой. В голове Лорен, к примеру, поселилась девочка семи лет, и она постоянно впадает в истерики, часто всего боится и желает, чтобы ее слушали. У нее сохранилось немало воспоминаний из детства Лорен, что удалось узнать благодаря работе психотерапевтов. Помимо ребенка, в Лорен проявляет активность набожная мормонка и интеллектуала. Именно она некоторое время назад являлась лидером системы. В то время девушку даже крестили как мормонку, но ей трудно вспоминать этот отрезок времени. Важной своей личностью девушка считает Надежду, вынужденную сдерживать крайне неприятные подростковые воспоминания. До старта терапии Лорен не знала, что пережила сексуальное насилие в возрасте 17 лет, поскольку этот эпизод Надежда нарочно блокировала. При работе с медиками Лорен всех своих «постояльцев» представляет в одном классе с 12-ю партами, а она, как лидер, смотрит на них сверху. Каждая персона в ее голове имеет свою историю, чувства и даже личные воспоминания, поэтому девушка ведет для них разные дневники. Узнав о диагнозе девушки, многие относятся к этому скептически или же ассоциируют ее с маньяками-психопатами. Личностей с аналогичным расстройством в мире намного больше, чем показывает статистика, но некоторые из них ошибочно предполагают, что страдают шизофренией, а есть те, кто даже не догадываются о своем недуге. Психологи, которые работают с Лорен, отмечают, что около 1% всего населения планеты страдает от деления личности, а происходит это, как правило, из-за травм с периода раннего детства. Такие люди испытывают трудности с объединением зачастую болезненных воспоминаний в единое целое, что работает как своего рода защитный механизм. Чтобы хоть как-то держать свое состояние под контролем, Лорен принимает лекарства, а также регулярно посещает специалистов. В лечении ей оказывает поддержку пес по кличке Сержант Тиббс и жених Алекс. Парень отмечает, что иногда на прогулке он замечает изменения в поведении девушки, а особенно ярко это наблюдается, когда лидирует семилетняя девочка.]]>