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Таможенники забрали из тюменского магазина одежду без документов
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Таможенники забрали из тюменского магазина одежду без документов 

72.ru 49 минут назад
Фото: 72.ru
112 предметов одежды общей стоимостью 830 тысяч рублей таможенники передали в Росимущество
Минувшей весной из тюменского магазина изъяли больше сотни товаров из текстиля на 830 тысяч рублей. Таможенники выяснили, что у предпринимателя не было документов на продаваемые вещи. Добровольно задекларировать товары и внести таможенные платежи на текстильные изделия владелец магазина отказался. Тогда сотрудники таможни изъяли у него товар и поместили его на хранение. Сейчас же всю эту одежду передали в Росимущество.
— Дальнейшая судьба этих товаров будет определена уже органами Росимущества, — пояснили в пресс-службе тюменской таможни.
В случае, если владельцы торговых точек отказываются задекларировать свой товар, таможенники вправе изъять его и передать в территориальное подразделение Росимущества для дальнейшей реализации.
В тюменской таможне говорят, такое в их практике случается довольно часто. С начала 2018 года сотрудниками ведомства были установлены факты реализации на территории Тюменской и Курганской областей незаконно ввезенных товаров. Тогда бизнесмены из Тюмени узаконили больше 1000 изделий Европейского происхождения торговых марок FERAUD PARIS, Cotton real, VALERY, Massana, Rosch, BACIRUBATI, NOVILD, Artesania Jand, LES COPAINS, Paln de scure, LYCRA, Raffaela Dungelo, Scholler, Mey, ROSAPOIC. Курганские же предприниматели подали декларации на 850 единиц различных предметов одежды: от рубашек до пальто, с уплатой в бюджет около 600 тысяч рублей.
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