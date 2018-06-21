Пенсионеры Косино-Ухтомского занимаются рукоделием

Представители старшего поколения Косино-Ухтомского с радостью посещают кружки и студии, работающие в рамках программы «Московское долголетие». В кружке «Золотые ручки» занимаются немало жительниц района, и некоторые из них уже преуспели в рукоделии.

На занятии, состоявшемся во вторник в помещении ОДП филиала «Косино-Ухтомский» ТЦСО «Вешняки», женщины смастерили конфетный букет. Но это не обычный букет, где сладости заворачиваются в цветы и, как правило, пропадают, потому что жалко портить красоту. «Мы решили положить конфеты в корзинку, а уже сверху прикрыть их цветами», — рассказала ведущая мастер-класса Светлана Балыхина . А мастерицы создавали цветы в нежных пастельных тонах из гофрированной бумаги.

Светлана Александровна посетовала, что никак не получается организовать выставку работ ее учениц, которые делают своими руками необычайную красоту, а ее оценивают лишь немногие.