Вот это новости! Лядова и Акиньшина в нарядах для беременных и исхудавшая Снигирь

В Москве состоялась премьера фильма Ли Чан-Дона «Пылающий» — номинанта на Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале в этом году.

"Я ни разу не посмотрел в телефон", — поделился впечатлениями от экранизации рассказа Харуки Мураками актер Илья Глинников . Звезда сериала «Интерны» сейчас одинок — недавно он расстался с очередной пассией, поэтому и по вечеринкам и показам ходит в гордом одиночестве.

Илья Глинников. Фото: ПРОвзгляд

А вот актриса Юлия Снигирь появилась на премьере со своей второй половинкой Евгением Цыгановым . Но парочка пришла вместе, а вот перед камерами и публикой тут же разбежалась в разные стороны. Странно, что пара, у которой есть ребенок опасается появляться вместе. Снигирь в этот раз удивила обновленной фигурой. Актриса так исхудала, что даже искушенный народ удивлялся: кто-то даже предположил, что Юлия сейчас весит около 40 кг.

Юлия Снигирь. Фото: ПРОвзгляд.

Супруга любимца женщин актера Владимира Вдовиченкова Елена Лядова пришла в свободном наряде, который заставил задуматься: а не беременна ли популярная артистка? 37-летняя звезда «Левиафана» последняя время появляется только в нарядах свободного кроя. В этот светский выход платье Лядовой напоминало наряд для беременных. Ждет Елена ребенка или просто решила сменить стиль: скоро станет понятно. Лядова и Вдовиченков женаты три года. У Владимира есть сын и дочь от предыдущих браков. У Елены детей нет.

Елена Лядова. Фото: ПРОвзгляд.

Оксаны Акиньшиной трое детей. На кинофестивале «Кинотавр» в Сочи появились предположения о том, что звезда ждет четвертого ребенка. Правда после того, как на одной из вечеринок ее сфотографировали с бокалом шампанского в руках слухи утихли. А вот наряд Акиньшиной на премьере 20 июня вновь заставил говорить об ее изменившейся фигуре. Но когда и здесь ее «застали» с шампанским, то сомнений не осталось — Оксана просто немного поправилась и в ее гардеробе появились вещи свободного кроя.

Оксана Акиньшина и Тегин Светлана. Фото: ПРОвзгляд.

Анна Михалкова на премьере поделилась с коллегами за бокалом шампанского не только новостями из «киношной» жизни, но и рассказала о грядущем выпускном в школе сына, сдаче ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Да, у Михалковых лето-2018 будет волнительным. Ну а вопросы к Оксане Акиньшиной от коллег были о ее переезде в Швейцарию.

Оксана с мужем и двумя детьми от продюсера Арчила Геловани теперь живет в швейцарском Вилларе. Это поселок в Альпах для богатых людей, что-то вроде нашей Рублевки, но в горах. Их сын Константин (мальчику пять с половиной лет) посещает одну из самых престижных школ в сране. «Так случилось, что старшего сына мужа пригласили туда после того, как он выиграл олимпиаду по математике, но, к сожалению, его не отпустила мама. В этой школе заинтересовались генами нашей семьи», — рассказывала в интервью Акиньшина. Попасть в это учебное заведение очень сложно и ее сына пригласили в качестве эксперимента на один семестр, а убедившись в его уникальных данных, оставили учиться. Артистка утверждает, что специалисты отмечают ум и сообразительность не по годам развитого ребенка.

В Россию Акиньшина прилетала не только ради поездки на «Кинотавр», где она в этом году была членом жюри, но и ради съемок. У Оксана дружеские отношения с первым мужем, и она снимается в его фильме «Наши дети». Поездка с детьми в Москву стала возможной, благодаря тому, что у Константина каникулы в его швейцарской школе.

Фото: ПРОвзгляд.

На премьере побывала и 63-летняя Ирина Хакамада , которая выглядит лет на 15 моложе цифр в паспорте. Мы узнали 5 секретов красоты и идеальной фигуры Хакамады. Ведь лето — самое время начать худеть: можно много ходить пешком, питаться овощами и фруктами.

1) «Я позволяю себе есть все, что хочется, но раз в 10 дней». Все остальное время политик питается в обычном для себя режиме — углеводы с утра, а во второй половине дня — овощи с мясом или иной вариант клетчатки с белком — творог и фрукты. Прием пищи до 7 вечера, позже только легкие перекусы.

2) Хакамада рекомендует делать упражнения на растяжку, совершать много пеших прогулок. А после занятий — контрастный душ.

3) В спортзале надо избегать внешних «раздражителей» (ТВ, интернет) и сконцентрироваться на себе и занятиях. Мысли материальны, поэтому представляйте себя в новой (желанной) форме. «Уединение важно и для того, чтобы поймать свой поток, во время движения чакры приоткрываются, космическая энергия легче в вас проникает, могут придти гениальные идеи».

4) «Пью водородную воду и мне хорошо, и она вкуснее обычной».

5) Ирина Хакамада не приемлет пластичесих операций. Лицо и шею поддерживает «в форме» с помощью мезотерапии.

Ирина Хакамада. Фото: ПРОвзгляд.