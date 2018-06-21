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«Вокруг все больше невоспитанных людей»: Анфиса Чехова возмущена всеобщей бестактностью
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«Вокруг все больше невоспитанных людей»: Анфиса Чехова возмущена всеобщей бестактностью 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Анфиса Чехова ведет блог в сети, где с завидным постоянством делится своим опытом путешественника, стихами и мыслями. При этом практически всегда находятся критики, которые не упустят возможности к чему-либо придраться. И пусть даже их замечания не безосновательны, однако Анфиса уверена, что желание подмечать промахи других идет в первую очередь от плохого воспитания.
Звездная телеведущая Анфиса Чехова с большой охотой идет на контакт со своими поклонниками и делится с ними подробностями своей жизни, рассказывая, где бывала и что видела. К примеру, не так давно звезда покинула город Ровинь, который по праву считается хорватской Венецией. Не забывает дива и о своем сыне Соломоне, уверяя, что он ежедневно приносит ей массу позитивных эмоций. Также особой популярностью пользуются и стихи Чеховой, в которых она рассуждает о многих вещах. Однако сколько бы Анфиса не шла навстречу своим почитателям, в их ряды то и дело записываются те, кто считает своим долгом указать звезде на некрасивые наряды, спорные поступки и грамматические ошибки. Последнее в особенности огорчает Анфису, которая уверена, что все это идет не от хорошего воспитания.
«Хорошо воспитанный интеллигентный человек с детства усвоил: нельзя указывать человеку на его недостатки, на какую либо неопрятность во внешнем виде. Но я в своей жизни всё чаще встречаю людей, которые, как им кажется из благих побуждений, стремятся указать другому, что ему срочно надо что-то поправить. Но, это всё, господа хорошие, от плохого воспитания! Исправить орфографическую ошибку другого человека — это не продемонстрировать свою грамотность, а показать свою невоспитанность», — высказала свою позицию телеведущая, с прискорбием сообщив, что сегодня люди грязнут в собственных нечистотах, думая, что указать человеку на петрушку в зубах важнее, чем вникнуть в суть того, что он рассказывает.
«Про петрушку в зубе не грех и тихонько сказать. Или, например, о том, что юбка задралась. Наоборот, это по-человечески» «Если и хотите что-то сказать, нужно сделать все аккуратно, чтобы не ранить никого» «Вот соглашусь! Вокруг все больше невоспитанных людей, которые лезут, куда не надобно, без спроса» «Это явное преувеличение. Я понимаю, Анфисе надоело, что все видят соломинку в чужом глазу, но такова уж участь публичных людей. И воспитание тут ни при чем» «Ну тут палка о 2х концах»
Также многие отметили, что в нашем мире полно спорных вопросов, и желание высказать иное мнение вполне естественно. В то же время теледива часто сама дает повод для бурных обсуждений и даже споров. К примеру на днях Афиса заявила, что собирается целовать своего сына вплоть до появления растительности на его лице, что не могло не вызвать ажиотажа со стороны подписчиков.
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