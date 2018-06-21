Как озеленяют парижские крыши

Инициативу активно поддерживает муниципалитет Парижа. Именно он еще пару лет назад запустил проект «Парикультёр», цель которого — массово озеленить крыши, а также стены зданий. Как на днях заявила мэр французской столицы Анн Идальго , этой программой в перспективе 2020 года будут охвачены 100 гектаров городских «поднебесных» площадей, а урожай овощей и фруктов должен составить как минимум 400 с лишним тонн.

С тем чтобы сказку сделать былью, городские власти всячески помогают столичным садоводам и огородникам в поисках участков. На сегодня договоры о сотрудничестве в рамках проекта «Парикультёр» заключены с семью десятками предприятий и организаций. Из них примерно половина уже развернула свою деятельность, как это сделали Мишель Депорт и Луиза Дуйе. Не без протекции муниципалитета они получили участок в 450 кв. метров на крыше медицинского центра «Лашамбоди». Мишель и Луиза вот уже второй год подряд собирают урожай помидоров, моркови, кабачков, сладкого перца — всего 40 наименований овощей и ягод.