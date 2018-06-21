«Чеканить не умею»: Мария Погребняк призналась, что не сильна в футболе

Казалось бы, участь подруги футболиста обязывает обучиться искусству владения мячом. Однако супруга Павла Погребняка Мария чистосердечно призналась, что не сумела овладеть базовым упражнением футбольного фристайла, впрочем, ей все равно есть чем гордиться и удивить.

Поговаривают, что из футбола не уходят. Единожды связав свою жизнь с футболистом, девушки не только начинают разбираться в тонкостях правил на поле, но и находят общий язык с черно-белым мячом, и даже после расставания со спортсменом продолжают интересоваться футболом. Яркий тому пример — телеведущая Юлия Барановская , которая перед началом мундиаля продемонстрировала свое искусное обращение с мячом, приятно удивив коллег по шоу-бизнесу. Однако в каждом правиле есть исключения, и жена российского футболиста Павла Погребняка призналась, что испытывает затруднение в базовом упражнении футбольного фристайлы — чеканке. Впрочем, ей есть чем гордиться, ведь работа головой у нее удалась.

«Чеканить мяч я не умею, а вот принять и отбить мяч головой запросто», — обратилась к своим поклонникам Мария, спросив, есть ли в рядах ее почитателей те, кто дружит с мячом. И хотя обыватели были удивлены, что Погребняк не умеет выполнять одно из наиболее известных технических упражнений — что говорить, даже дети способны набить мяч хотя бы 2-3 раза — однако оценили то, что красавица не боится подставить свою голову под летящий мяч. Ведь большинство женщин всегда испытывают страх получить мячом в лоб или, что еще хуже, разбить нос, а потому предпочитают притрагиваться к мячу исключительно ногами (и даже руками). «Ничего себе! Не жалеете вы головы!» «Да не может быть! Чеканка — это же просто!» «Берегите голову. Опасно» «Не, головой не умею, боязно. А погонять его запросто»