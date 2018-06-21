Из-за чего народ манси считают детей духами

Манси (вогулы) обладали сложной системой религиозных мировоззрений и были убеждены в существовании у человека нескольких душ (пяти у мужчины и четырех у женщины). Одна из них — душа-дыхание (Лили) после смерти человека перемещается в обрядовую куклу (иттерма).

Обычно, условную фигурку изготавливала старейшая женщина в семье. Необходимо было это сделать на четвёртый день после смерти женщины и на пятый — мужчины. В зависимости от причины смерти выбирали материал, из которого делали иттерма.

В случае, если человек уходил в мир иной от старости, болезни или несчастного случая, куклу делали из деревянной щепы, которую отламывали от фасада его жилища. Но, если он погибал в результате насилия, то иттерма изготавливали из металла, а при самоубийстве — из ткани. И не важно, из какого материала была сделана фигурка, ей в грудь обязательно вставляли монету, символизировавшую солнечный диск. Манси верили, что если не вложить монету, умерший мог превратиться в злого духа — куля.

Кроме того, к иттерму также прикрепляли волосы и ткань с одежды покойного. Если человек умирал своей смертью, то фигурку хранили в доме. В остальных случаях для неё строили в лесу небольшое святилище в виде небольшого домика, стоящего на высоком пне.

Обрядовая кукла хранилась в течение четырёх лет после смерти женщины и пяти — мужчины. Необходимо уточнить, что этот сакральный счет в реальности соответствовал двум и двум с половиной годам. В течение этого срока с куклой необходимо было обращаться, как с живым человеком. С ней разговаривали, ее кормили и укладывали спать. На этом путешествие Лили не заканчивалось, и после истечения срока пребывания в иттерма она вновь перемещалась.

Душа мужчины вселялась в тело пятерых новорожденных своего рода, а женщины — в четверых. Чтобы установить, какая из душ предков вселилась в младенца, манси проводили обряд гадания. Поочередно произнося имя предков, чьи иттерма находились в доме, а люльку с ребёнком поднимали. В момент произнесения имени возродившегося предка люлька становилась тяжелее. Этим именем ребенка и называли, подтверждая цикличность жизни в мировосприятии манси.