Старый конфликт не забыт: Пэрис Хилтон заявила, что вычеркнула Линдси Лохан из своей жизни 

Когда-то Пэрис Хилтон и Линдси Лохан были подругами и занимали все полосы западных таблоидов, устраивая грандиозные вечеринки, принимая участия в скандалах и меняя бойфрендов как перчатки. Однажды между ними произошла большая ссора, которая столкнула их лбами, но сейчас Пэрис заметно поутихла и собирается замуж, а Линдси и вовсе нашла свое счастье в мусульманской культуре. Девушек развела жизнь, и они вообще не общаются.
Недавно Хилтон рассказала, что не все знакомые и приятели получили приглашения на ее свадьбу с Крисом Зилкой. В списке гостей не оказалась давней подруги Пэрис Линдси Лохан. Свое решение светская львица прокомментировала так: «У меня нет никакой вражды ни с кем, я просто предпочитаю вычеркивать некоторых людей из жизни, ведь она так коротка». Очевидно, в эту категорию попала и Лохан, с которой Пэрис дружила целых 11 лет, но потом они, как бы банально это ни звучало, не поделили мужчину и дружбе пришел конец.
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