Самая короткая ночь в году: как найти свое счастье и не прогадать

Когда-то день летнего солнцестояния отмечался повсеместно, а на Руси этот день был праздником Купалы. Считалось, что это самое благоприятное время в году, чтобы привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, заключить брак, найти суженного, а также отыскать цветок папоротника, который дарует не только долголетие и удачу, но и помогает понять язык животных, стать невидимым и с легкостью найти в земле сундуки с кладами.

Потом из-за несовпадения юлианского календаря с солярными циклами, день Ивана Купалы стали отмечать 7 июля, но многие традиции, игры и приметы живы до сих пор. 7 июля они не очень «настоящие» и действенные, потому что солнце уже повернуло на зиму, а вот 22 июня — самая короткая и светлая ночь года — поистине магическая. Где и как ее провести?

У воды

Спать в купальскую ночь не рекомендуется: последние часы по земле гуляет нечисть и может здорово навредить спящему человеку. Ночь на природе возле водоема — идеальный вариант. И не обязательно проводить это время вдвоем. Если вы готовы к экспериментам, можно праздновать с друзьями, купаться, играть в игры на желания, водить хороводы, уединяться для любови и даже меняться партнерами.

У многих народов эта ночь была пронизана эротизмом, в том числе и у славян. И некоторые обряды принято было совершать без одежды, так как, обнажаясь, человек соединялся с природой, набирался ее силы.

Так что в эту ночь вы можете купаться голышом в реке и не бояться русалок — с этого дня они отправляются спать на дно рек и озер, больше не беспокоя людей. Вода, как считалось в народе, в этот день приобретала магические свойства и помогала влюблённым и тем, кто мечтает о потомстве. А звездное небо над безмятежной гладью рек, самым лучшим образом влияет на прочность семейного союза.

Зажигайте костры и прыгайте через них, держась за руки. Если руки не разомкнутся — паре обеспечены долгие и счастливые отношения. Неотъемлемый атрибут купальской ночи — традиция разведения очищающего огня, когда костер возжигается от бессмертного источника, добытого путем трения дерева об дерево. Вокруг очищающих костров плясали и прыгали через них, чтобы быть счастливыми. Считалось, что в таком огне сгорают всякая хворь и порча. И прыгали в древние времена через такой костер нагишом.

Купальская ночь в лесу — это, скорее, формат девичника. Пойте песни и водите хороводы до первой зари. Собирайте полевые цветы и травы и плетите венки. Собранные в праздничную ночь травы и цветы у славян считались особенно целебными, своеобразными оберегами. Девушки своими руками плели из таких цветов и растений венки, надевали их на голову и загадывали желания. Конечно же, о суженном и о счастливой любви.

Если у вас пока нет пары — соберите свой букет из 12 различных цветов и трав, загадайте себе возлюбленного и положите венок на ночь под подушку. В старину утром следующего дня одинокие девушки такие букеты сжигали, но вряд ли у городских жителей сейчас есть такая возможность. Хотя, наверное, можно в мангале.

Среди женских обрядов примечателен и дошедший до нас обряд из Полесья: перед рассветом девушки выбирали самую красивую, обнажали ее и всю с ног до головы украшали цветочными гирляндами. Затем все девушки шли в лес, где избранной красавице, называемой «дзевко-купало», завязывали глаза. Не видя никого в лицо, она всем подругам, которые вокруг нее водили хоровод, раздавала заранее приготовленные венки, по цветам, вплетеным в венок, девушки гадали о своей будущей судьбе. Можете взять этот обряд на вооружение.

А уже перед самым восходом солнца не забудьте искупаться в росе. Утренняя роса считалась целебной. Люди выходили босиком на траву, умывались росой, стремясь сохранить или возвратить здоровье и красоту.

Если вы не готовы к приключениям на природе, или погода к этому не располагает, или завтра надо на работу, то можно устроить ночь Купалы дома. Мы не предлагаем разводить в квартире костер и прыгать через него — соседи и пожарная служба не оценят вашего желания соединиться с природой. Но никто не помешает вам зажечь и расставить по квартире свечи, разложить полевые цветы и душистые травы и заняться сексом в душе/ванной. Только не забудьте для наибольшего комфорта про водостойкую силиконовую смазку, так как в воде естественная смазка смывается.

Купальская ночь — прекрасный повод для секс-экспериментов, особенно, если хочется попробовать что-то новое. Например, секс-игрушки, тем более, что современная индустрия давно выпускает их водонепроницаемыми. Их можно безопасно использовать в водных играх. Важно: поскольку силиконовые игрушки нельзя применять с силиконовой смазкой, сначала наденьте на вибратор презерватив, а потом наносите лубрикант. Можете использовать в своих эротических играх специальные свечи, которые, плавясь, превращаются в массажное масло и не оставляют ожогов. Огонь, вода и секс — вот, что обязательно должно присутствовать в вашей жизни в самую светлую ночь года. Тогда, по крайней мере, до Рождества вы будете чувствовать себя очень счастливой, а все желания, связанные с чувствами и отношениями, будут сбываться.

Автор: Анна Модерска

Фото: Shutterstock