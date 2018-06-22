Разбитая звезда

Мексиканскую художницу Фриду Кало можно назвать женщиной сложной судьбы: она тяжело болела, перенесла измены мужа и страшную травму в автокатастрофе, была вынуждена постоянно носить неудобный корсет, а незадолго до смерти слегла и лишилась ноги ниже колена. Но даже в самые страшные дни Кало одевалась ярко и привлекала внимание. В июне 2018 года платья, корсеты и даже протез художницы стали экспонатами большой выставки в лондонском музее Виктории и Альберта. «Лента.ру» разобралась в феномене «разбитой звезды» Фриды Кало.

Со времен Ницше принято считать: то, что не убивает, делает сильнее. Это правило работает не во всех случаях и не со всеми людьми, но относительно Магдалены Кармен Фриды Кало Кальдерон, родившейся в мексиканском Койоакане в 1907 году и прославившейся своими наивистскими картинами, браком с Диего Риверой и дружбой с Львом Троцким , оно сработало на все сто процентов. Если бы пережитые испытания не укрепили Фриду, она бы не только не прославилась, но и вряд ли выжила бы.

Еще ребенком она перенесла полиомиелит, от которого детям в те времена не делали прививок даже в привилегированных и образованных слоях общества (отец Фриды, выходец из Германии Гильермо Кало, был фотографом). Болезнь оказалась к девочке относительно милосердна: она не умерла и даже могла обходиться без костылей, но хромала, а одна нога Фриды осталась на всю жизнь тоньше другой.

Характер девочки был настолько сильным, что она и не подумала стесняться своего «уродства» — она активно занималась спортом, даже боксировала, что в те времена было далеко не женским делом, и, не обращая внимания на веяния моды, носила всю жизнь скрывавшие ноги длинные платья и юбки с кружевными оборками. Эти вызывающе яркие, как у мексиканских крестьянок, наряды стали частью ее стиля.

Интеллект Фриды, как это нередко бывает у тех, кто не может похвастаться безупречным физическим развитием, был сильно выше среднего: в пятнадцатилетнем возрасте девушка поступила в очень серьезное учебное заведение — Препараторию (Национальную подготовительную школу). Как многие с детства больные дети, она хотела учиться медицине. Школа была смешанной, но девушек было всего три десятка на две тысячи студентов. Фрида не была самой красивой, но оказалась самой заметной из всех студенток.

Она подчеркивала яркие особенности своей внешности: от матери, Матильды Кальдерон, она унаследовала индейскую кровь и не пыталась этого скрывать. В 1920-е годы женщины выщипывали брови, а Фрида никогда не пыталась проредить свои черные, широкие, сросшиеся у переносицы брови: напротив, став старше, она их даже подводила специальным карандашом. Фрида организовала неформальный студенческий кружок, общалась с мужчинами-однокурсниками.

В Препаратории она познакомилась с художником-монументалистом Диего Риверой, одним из самых ярких представителей мексиканской богемы. Он расписывал помещения школы — работал там над масштабной росписью «Созидание». Ривера был старше студентки-медички на двадцать с лишним лет, но ни ее, ни его это не смущало.

Однако провидение, судя по всему, решило, что проблем в жизни юной Фриды недостаточно. Осенью 1925 года восемнадцатилетняя Фрида попала в тяжелую аварию: она ехала в автобусе, который столкнулся с трамваем, и девушку буквально «перемололо»: множественные травмы таза, позвоночника, ключицы, ребер, вывих плеча и тяжелые травмы правой ноги, а также проникающие ранения брюшной полости и матки. Фрида год провела в постели, лишилась возможности иметь детей и всю жизнь после аварии нуждалась в медицинской помощи, время от времени переживая новые и новые хирургические операции.

Но и это не сломило «железную» девушку. Она не депрессировала в постели и не собиралась отказываться от того, что теперь называется «активной жизненной позицией». То ли потому, что медицина в такой ситуации перестала ее увлекать, то ли из-за увлечения Диего Риверой, она предпочла коротать наполненное неприятными процедурами и болью время за живописью. И, поскольку у нее не было других моделей, она постоянно рисовала себя. Отец закрепил над ее кроватью зеркало и приспособил специальный небольшой мольберт, на котором дочь могла писать лежа. «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому, что я для себя — та тема, которую я знаю лучше всего».

Фрида не пыталась приукрашивать печальную действительность: на ее картинах, написанных сразу после трагедии и затем в течение жизни, она изображена изуродованной, в корсетах, с ранами и травмами, кровавыми слезами и распоротой утробой. Но в одном художница никогда себе не отказывала: она всегда с удовольствием, даже с упоением выписывала на картинах в мельчайших подробностях свои наряды: вышитые блузы и накидки, мантильи и кружевные оборки юбок, цветочные венки, которыми она любила украшать свои великолепные, черные, как вороново крыло, «индейские» волосы. Прически Фриды с прямым пробором или косой, уложенной вокруг головы, стали такой же ее отличительной и узнаваемой чертой, как сросшаяся у переносицы «монобровь», длинные юбки и крупные коралловые бусы.

И Кало, и Диего Ривера, за которого она вышла замуж через четыре года после аварии, когда несколько оправилась от травм и операций, были членами коммунистической партии. Но это нисколько не помешало им уехать на несколько лет в США, где у Риверы, модного монументалиста, четко уловившего дух времени, были крупные заказы. Мексиканцы в Америке, даже представители творческой богемы, зачастую воспринимались так называемыми WASP (белыми, англо-саксами, протестантами) как люди второго сорта. Особенно если это были мексиканцы с совершенно четко выраженными индейскими чертами.

Многих соотечественников Фриды это отношение заставляло тушеваться, маскироваться под местных. Многих — но не ее. Она словно специально старалась эпатировать консервативную американскую буржуазию. Она носила свои длинные юбки, которые шила из вызывающе ярких тканей — красных, желтых, лиловых, розовых, накидывала на плечи расшитые цветами накидки. В тридцать лет Фриду пригласили позировать для большой фотосессии и репортажа об известных мексиканских женщинах в самом, пожалуй, на тот момент популярном женском модном журнале Vogue.

Снимки черно-белые, они, в отличие от полотен Фриды, не передают ни яркости ее костюмов, которые она придумывала сама, ни потрясающей энергетики ее личности. Но сам факт, что художницу отметил Vogue, говорит о ее признании не только как деятельницы искусства (а о ней в этом качестве говорили и писали многие — так, Андре Бретон , основоположник сюрреализма, считал ее «своей» наряду, скажем, с Сальвадором Дали, находя, что Фрида выходит далеко за рамки «наивизма»), но и богемной звезды. Таких, как она, сейчас назвали бы «инфлюэнсерами»: Кало приковывала к себе внимание не только тем, что делала, но и тем, как выглядела и держала себя на публике.

А держала она себя смело и даже эпатажно. Ривера не был ей верен, но душевные раны, наносимые мужем, она сносила с такой же стойкостью, как и физические. Не пряталась, не уходила в свою «раковину», а, напротив, предпринимала ответные атаки. Так, многие мемуаристы и исследователи жизни Троцкого считают, что у него был роман с яркой мексиканкой, развивавшийся в то сравнительно недолгое время, когда Лев Давидович пользовался гостеприимством Риверы в «Голубом доме» (так называется дом семьи Фриды в Койоакане, где она родилась, жила с Риверой и умерла; сейчас там открыт ее музей).

С возрастом здоровье художницы ухудшалось: стальной характер не заменяет железного здоровья, а постоянные страдания, моральные и физические, пожирают душевные силы. Чтобы переносить боль от постоянных операций, она принимала обезболивающие наркосодержащие препараты, что сказывалось на ее психике наряду с тяжелыми депрессиями. Но и это состояние не мешало стареющей художнице уделять внимание своему внешнему виду и скрупулезно зарисовывать наряды на автопортретах: так, в середине 1940-х годов она написала один из самых известных своих автопортретов в кружевной мантилье женщин из Тихуаны, с портретом мужа на лбу.

Фрида разрисовывала даже гипсовый корсет, который ей пришлось носить после очередной операции на позвоночнике. Этот корсет с красным серпом и молотом — один из самых необычных предметов в ее музее, как и протез, который она заказала в самом конце жизни, после ампутации многократно оперированной ноги в результате гангрены. На протез надет кокетливый красный башмачок. Художница всю жизнь любила красную обувь и даже на пороге смерти, уже калекой, не собиралась от нее отказываться.