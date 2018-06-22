Колонка психолога: 6 пикап-правил курортных романов «без слёз»

1 Ищите впечатлений, а не знакомств

Снимите розовые очки, которые многие женщины, собираясь на курорт, надевают вместе с солнечными. Важно чётко осознавать, что чудесные истории о любви на всю жизнь, которая началась во время отпуска, — это редкое исключение. Даже романтичные французы в контексте курортных знакомств более прагматичны, чем русские женщины. Они называют отношения, возникающие на отдыхе историями sans lendemain, что буквально означает «без завтрашнего дня».

По статистике более 98% романов, начавшихся на курорте, там же и заканчиваются. Не даром они получили свое название и выделены в особую группу.

О редких счастливых исключениях пишут книги и снимают фильмы. Но ехать на курорт в надежде завести роман с продолжением, не разумно. Не будете настраиваться — не придётся потом переживать: «ну вот, опять не случилось», «какая я невезучая».

2 Оставайтесь реалисткой

Романтические натуры склонны влюбляться на курортах еще и потому, что там всё выглядит как в кино. Звездное небо, лунная дорожка, шум прибоя, вечерний бриз, брызги шампанского — мужчина в такой обстановке будет нашептывать нежности с удвоенным усердием… А вам всё это будет казаться «сценой из романа». Потерять голову в такой обстановке очень легко.

3 Будьте честны с собой

Отправляясь в отпуск, решите заранее, готовы ли вы на лёгкие отношения «без будущего». Если да — именно так к ним и относитесь.

Если отношения без обязательств кажутся вам неприемлемыми — не флиртуйте!

Не стоит безоглядно раздавать авансы: одаривать симпатичного мужчину улыбкой, задерживать на нём взгляд чуть дольше обычного, кокетливо поправлять волосы. Помните, что мужчина всегда воспринимает такое поведение минимум как сигнал, что вы готовы к знакомству. А на курорте, они будут интерпретированы, как готовность развлечься.

К лёгким отношениям вы не готовы, но и скучать не хотите? Есть еще один вариант — дружите. Но будьте последовательны и сами же не нарушайте установленные правила. Например, если в обычной ситуации вы держите дружескую дистанцию, то не сокращайте её под воздействием вина или коктейлей. И, конечно, не позволяйте мужчине всюду платить за вас.

Возможно, в процессе общения вы почувствуете по отношению к мужчине искренний интерес, дайте ему понять что в будущем (а именно, вне отпуска), у ваших дружеских отношений возможен рестарт. По его реакции станет понятно — взаимна ли симпатия.

4 Не сожалейте о новом опыте

Нередко женщина, в обычной жизни отвергающая легкие отношения, в отпуске на них идёт, а вернувшись в привычную обстановку, начинает себя за них корить. Если вы, вдали от знакомых, которые могли бы обсуждать и осуждать ваше поведение, позволили себе стать чувственной или роковой героиней в романе по вашему собственному сценарию, не вините себя за это, а отнеситесь к этому как к полезному новому опыту

Примерка новых образов без последствий для репутации — отличная возможность лучше познать себя, своего рода психологический тренинг, из которого можно извлечь много пользы.

5 Сохраняйте уверенность в себе

А если всё же случился роман, который вы бы очень хотели продолжить при возвращении, но вскруживший вашу голову мужчина не звонит и не пишет? Не воспринимайте это как личное поражение. Потому что скорее всего дело вовсе не в вас, а в нём. Возможно, он так сильно приукрасил реальность, что теперь нет никакой возможности в этом сознаться.

Ваша задача — отнестись к произошедшему как приключению, позволившему вам ощутить свою привлекательность, почувствовать себя желанной.

6 Получайте удовольствие от общения и отдыха

В этом случае вы вернетесь домой отдохнувшей, похорошевшей и уверенной в себе, что значительно повысит ваши шансы встретить будущего спутника жизни.