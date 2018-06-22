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Эта необычная сказка про белку поможет малышу учить английский
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Эта необычная сказка про белку поможет малышу учить английский 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Привить малышу любовь к иностранным языкам помогут специальные сказки. Здесь вы найдете не только советы, как их правильно сочинять, но и уже готовую историю.
Продолжаем публикацию оригинальных материалов от наших постоянных экспертов — сотрудников Puzzle English. На этот раз вас ждет сказка для малышей от Елены Абрамовой.
Кстати, Елена воспитывает маленькую дочь, поэтому о пользе обучающих сказок знает не понаслышке.
Елена Абрамова
Льюис Кэрролл придумал для маленькой Алисы Страну чудес и Зазеркалье да так, что некоторые математики не перестают удивляться элегантности его метода преподавания топологии (раздел математики, изучающий в самом общем виде явление непрерывности). Алиса и не заметила, как погрузилась в математику. Именно такой органичный подход хорош для обучения детей.
«Зачем придумывать сказки? Сейчас много мультиков, в том числе обучающих языкам», — возможно, так думаете вы. Да, медийного контента очень много, но все же телевизор не заменит ВАС. Ребенку нужно живое, эмоциональное общение, возможность уточнить, задать вопрос о продолжении, придумать что-то вместе с вами, и телевизор с такими задачами не справится.
Кроме того, именно к вашему голосу, интонации, темпу речи, мимике и жестам ваш малыш привык!
Так что не лишайте себя и его этой удивительной возможности эмоционального контакта, соучастия, содействия, ведь часто дети, слушая сказки, начинают играть в них, воссоздавая придуманную вами сказочную реальность. Так возникает еще одна уникальная часть вашего с ребенком мира.
Создавая сюжет для малыша, учитывайте несколько моментов.
• Оживляйте в ваших сказках тех героев, которые близки вашему ребенку. Малыш любит собак? Отлично, значит главным действующим героем вашего сказочного цикла будет собака.
Если малыша привлекают рыбки, значит ваши сказки будут сочиняться в водной стихии. Прислушивайтесь к предпочтениям вашего ребенка, с детства уважайте его вкус и выбор.
Малыш будет лучше впитывать информацию, если ее будут преподносить его любимые герои.
• Выбирая сюжет, ориентируйтесь на возраст слушателя. Малышам до 4 лет лучше предлагать бытовые сказки, а волшебные оставить для детей постарше.
Сюжеты ваших сказок должны быть доступны слушателю: герои могут пить чай, гулять, ловить бабочек и рыбу, строить башню из песка, помогать другим героям в чем-то, лечить, то есть повторять те действия, которые малышу хорошо знакомы из повседневности.
«Жили-были дед и баба, и была у них…» — народные сказки начинаются с присказки, которая, как правило, одинакова для многих сказок. И это не случайно. Ребенок привыкает к стандартному входу в сказку, и как только взрослый произносит этот «позывной», малыш уже готов его слушать: внимание автоматически переключается на восприятие интересной истории.
Дети в некотором смысле большие консерваторы — стандартной в сказках должна быть не только присказка, но и набор основных героев, распределение ролей среди них. Детский консерватизм связан с чувством безопасности у малыша, поэтому появление новых деталей, героев, сюжетных линий надо дозировать.
Сказка — отличный инструмент не только для обучения ребенка чему-то, но и для «переваривания» травмировавшего опыта (Алиса долго падала, но не ушиблась), передачи культурных норм и ритуалов, трансляции правильных привычек (звери в сказке вежливы друг с другом, умываются и моют лапы перед едой).
Повторенье — мать ученья, говорим мы себе и детям, учащимся в школе, но почему-то выходим из себя, когда малыш просит нас в двадцатый раз рассказать про кота Карабаса. Не стоит спрашивать малыша, не надоела ли ему эта сказка, просто он еще не до конца освоил, пережил, принял что-то в ней. Улыбнитесь и повторите эту сказку!
Воспримите просьбу ребенка как комплимент — если он просит повторить, значит вам удалось придумать интересную для него историю!
И, вероятно, даже не простенький сюжет его так увлекает, а, возможно, странное и интересно звучащее имя «Карабас». Повторение, так тяжело дающееся взрослым, органично для детей.
Не забывайте, что ваш малыш одновременно осваивает и социальные нормы, и культурные традиции и, наконец, родной язык. Часто можно видеть, как увлеченные сказкой маленькие детки, не только вслушиваются в каждый звук и их сочетание, но и шевелят губами, пытаясь беззвучно повторять сложные слова.
Так они воспринимают мелодику языка, тренируют артикуляцию, ведь именно в первые пять лет жизни человек максимально восприимчив к языкам (психологи называют этот период «сензитивным» периодом для освоения языка), именно в этот момент он впитывает родной язык, но параллельно может освоить еще несколько языков, относящихся к разным языковым группам.
Воспользуйтесь этим моментом.
Придумывайте для ребенка сказки, в которых герои говорят на разных языках.
Ведь именно с этим малышу предстоит встретиться в реальной жизни.
Вот, например, такую сказку я рассказываю своей дочери, которой вот-вот исполнится 3 года.
Сказка для малышей «День рождения белки»
Иллюстрации: Татьяна Россоленко
На лесной опушке в бревенчатой избушке жил-был медведь, и однажды утром прилетела к нему сорока. — Привет, Сорока! — Привет, Медведь! Белка из соседнего леса приглашает тебя на свой день рождения сегодня. — О! День рождения! Здорово! Дорогу покажешь, Сорока? — Покажу, Михайло Потапыч. Умылся медведь, причесался, взял большую корзину и пошел к орешнику — полную корзину орехов белке в подарок набрал, а потом говорит сороке: — Ну, дорогая Сорока, показывай, куда идти. И полетела сорока впереди, а медведь за ней пошел. Пришли они в соседний лес и встретили ежика. Он бежал, а на спинке большое красное яблоко нес.
— Hi, Bear! — помахал медведю лапкой ежик.
— Что? — удивился медведь.
— Это он тебе сказал «Привет, Медведь!», — объяснила сорока
— А! — сказал медведь. — Так что ответить-то?
— Скажи «Хай, Хеджхог», хеджхог — ежик на языке жителей этого леса, — пояснила сорока.
— Hi, Hedgehog! — помахал в ответ ежику медведь.
— How are you? — спросил ежик медведя.
— Это он, наверно, у меня «Как поживаешь?» спрашивает? — спросил медведь у сороки.
— Да, ответь «Файн, сэнк ю». Это означает «Хорошо, спасибо». И спроси «Энд ю?», то есть «А как ты?».
— Fine, thank you, — ответил медведь ежику. И спросил «And you?». — Me too, thanks, — ответил ежик. Это он, наверно, «И у меня тоже» ответил, догадался медведь. — Да, подтвердила сорока, молодец Медведь! Сорока и ежик тоже сказали друг другу привет. И сорока спросила ежика: — Where are you going, Hedgehog? — To visit Squirrel, — ответил ежик.
— Oh! Us too. Let’s go together, — сказала сорока ежику и пояснила медведю: я спросила ежика, куда он идет. Он сказал: «в гости к Белке». Я ответила, что мы тоже и предложила идти вместе.
Они пошли вместе с ежиком и через пять минут вышли на большую поляну, посреди которой стоял могучий дуб. В дубе было дупло, и около него на ветке сидела белка. Когда медведь, ежик и сорока появились на поляне, белка помахала им лапкой и радостно воскликнула:
— Hey! I am so happy to see all of you!
— Hi, Squirrel! — ответил белке ежик, — You look great! Happy birthday to you! This apple is for you!
— Oh! Hedgehog! You are so kind, thank you! — ответила белка и взяла яблоко, которое принес на своих иголках ежик
Пока ежик поздравлял белку, медведь тихонько спросил сороку:
— Белку в этом лесу зовут Сквирел, да?
— Да, — подтвердила сорока.
— А что ежик ей сказал?
— Он сказал ей, что она прекрасно выглядит, поздравил ее с днем рождения и преподнес яблоко.
— Хэппи бездэй, диа Сквирел, — это «С днем рождения, дорогая Белка!»? — спросил сороку медведь.
— Да, верно, молодец Медведь! — похвалила его сорока. Медведь подошел поближе к дубу и сказал:
— Happy birthday, dear Squirrel! — и протянул белке корзину с орехами.
— This present is for you! — добавила сорока. Белка взяла корзину с орехами и сказала: — Oh! My darlings! Thank you! Тут около дуба стали собираться другие звери: зайцы, крот, лиса, — все они пришли поздравить белку с днем рождения.
И когда на поляне собрались все гости, белка вынесла большой пирог с ягодами, яблоками, орехами. На пироге горело три свечки. Все собрались вокруг, и белка задула свечки. Звери захлопали, и все запели песню: — Happy birthday to you, Happy birthday to you, — Happy birthday, dear Squirrel! Happy birthday to you!
И медведь пел вместе со всеми, он уже понимал, о чем поют жители соседнего леса, и радовался вместе со всеми.
Звери съели вкусный пирог и выпили чай, а потом до вечера пели и танцевали на поляне в честь дня рождения белки. А когда солнышко стало опускаться, медведь сказал сороке: — Мне пора домой. Как сказать белке «До свидания, пирог был очень вкусным»? — Послушай, как ежик прощается с белкой, ответила ему тихонько сорока. — Goodbye! The pie was very tasty! — в этот самый момент говорил ежик белке.
Медведь послушал, тоже подошел к белке и сказал:
— Goodbye, dear Squirrel! Thank you for a very tasty pie!
Сорока была рада, что медведь научился говорить на языке жителей соседнего леса. А от себя она добавила:
— Bye, dear Squirrel! The day was wonderful! Thank you for invitation!
— Bye-Bye! I hope to see you again soon! — улыбнулась медведю и сороке белка.
Придумывая сказку для малыша, вы вводите его в мир. Будьте вместе с ним, говорите с ним, отвечайте на вопросы, записывайте его первые самостоятельные перлы, чтобы лет через 10 вместе с ним вспоминать этот момент с удовольствием.
Фото: Puzzle English Татьяна Россоленко
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