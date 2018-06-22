Из первых уст: «Многие мужчины становятся геями, продавшись за квартиры и тачки»

WMJ.ru публикует вторую часть истории гомосексуалиста Максима, который на этот раз подробно рассказал о тонкостях жизни таких, как он, в Москве, почему девочки с большим удовольствием водят с ними дружбу и как продаются молодые мальчики.

Не так давно мы познакомили тебя с историей 31-летнего Макса из Москвы, который рассказал о том, как стал гомосексуалистом, как приняли его общество и близкие. Надо сказать, судьба этого молодого человека сложилась хорошо, он доволен жизнью, давно встретил вторую половинку и не стесняется того, кем является. К счастью, Максим легко рассказывает не только о личном жизненном пути, но и о других историях мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Признайся, тебе ведь любопытно заглянуть за занавес и узнать из первых уст, как устроена жизнь геев в нашей не совсем толерантной стране.

Кстати говоря, первым делом наш герой опроверг стереотип о том, что бедных и несчастных геев якобы кругом шпыняют и унижают. По словам Максима, в Москве таким, как он, живется просто замечательно, а вот на периферии, конечно, люди пока не готовы спокойно относиться к представителям сексуальных меньшинств. Было время, когда он жил в своем родном городе, что в Луганской области, и опасался раскрывать правду о себе, ведь в шахтерском регионе его бы морально распяли за то, что он родился другим.

Из песни слова не выкинешь

Многие геи шифруются разными способами с самого начала, как все о себе поняли. Я таким никогда не был. Мама не раз рассказывала, как на меня еще в детском саду жаловались воспитатели, замечая мои странные наклонности. В юности мне нравились девчонки, но не все, да и с теми, кто нравился, завязывались исключительно дружеские отношения. Пока жил в родном городе, все же пользовался тем, что популярен среди дам, чтобы обеспечить прикрытие. Давалось мне это тяжело: ложь вообще не мое. С тех пор я не понимаю людей, которые в жизни как на сцене — каждый день играют какую-то роль. Зачем? Собой быть проще, и это честно. С самого первого дня моей новой жизни в Москве, который настал семь лет назад, я ни разу не скрыл от окружающих, что гей. Признаться, очень горжусь этим…

Геями рождаются или становятся?

И то и другое. Например, я, без сомнений, таким родился. Мне изначально нравились люди своего пола. Но есть и те, кто приобретает эту наклонность. Факторов может быть великое множество. В Москве самый популярный вариант — когда богатый дядя соблазняет неопытного мальца деньгами, квартирами, тачками. Что еще нужно? И многие продаются. Еще есть мнение, и я с ним согласен, что если натурал вдруг захочет попробовать заняться сексом с мужчиной ради интереса, то обратно к женщинам ему путь заказан! Тут дело вот в чем: ни одна девушка не способна ублажить представителя сильного пола орально так, как может сделать это мужчина. Почему? Да все просто — физиология! Вы же знаете особенности ваших половых органов, так и мы лучше разбираемся в мужских причиндалах. Я бы, конечно, никогда не стал подталкивать кого-то на эту дорожку. Еще в прошлый раз я говорил, что искренне сожалею, что не родился гетеросексуалом. Мог бы завести нормальную семью, детей. Поэтому я за то, чтобы каждый для себя решал сам. Хотя со мной случались истории, когда сдержаться еле хватало сил.

Диаспора геев в Москве

За последние семь лет, что я живу в Москве, я ни разу не столкнулся с предвзятым отношением к себе. Мне кажется, люди в этом городе давно воспринимают геев спокойно. Нас, конечно, очень много, и среди представителей шоу-бизнеса, в политике, да везде. Я без труда завожу новые знакомства, своих вижу и редко ошибаюсь. В городе полно разных клубов, как легальных, так и подпольных, закрытых, о которых известно лишь избранным. Например, смотришь — вроде обычный цветочный магазин, а внутри дверь, которая ведет в приватное заведение для геев.

Все девчонки мечтают о друге-гее Ну это легко объяснимо, мы же на одной волне, нам нравится одно и то же. Можем обсуждать как других баб, так и хорошенькие попки мужиков. К тому же девушки в таком типе межличностных взаимоотношений не ощущают для себя никакой угрозы. Максимальный уровень комфорта и доверия позволяет сближаться с геями относительно быстро. Другими словами, мои подруги уверены, что я однажды не решу вдруг залезть к ним в трусы.

В завершение рассказа Максима WMJ.ru публикует удивительный финальный монолог из нашумевшего фильма «Зови меня своим именем», где отец Элио (его сыграл Майкл Стулбарг ), после того как узнал, что его сын — гей, показал настоящий мастер-класс терпимости, интеллигентности и безусловной родительской любви.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Сцена из к/ф «Зови меня своим именем»