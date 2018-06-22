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Лунный посевной календарь на 22 июня 2018 года
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Лунный посевной календарь на 22 июня 2018 года 

7dach.ru 31 минуту назад
Фото: 7dach.ru
10 лунный день, растущая Луна в Скорпионе (с 23:12).
Знак Скорпиона
Можно продолжать начатые накануне посевы и посадки.
Благоприятный период для обработки земли: рыхления, мульчирования, заготовки посадочных ям, перекопки (мнения опытных огородников и экспертов по целесообразности перекопки различны, но иногда отказ от традиционного способа обработки земли однозначно не пойдет на пользу).
Хорошая пора для полива (надежные помощники избавят вас от львиной доли обязанностей мелиоратора), подкормок (под корень и по листу): угощая помидорчики и огурчики, не забудьте про смородину, цветущие многолетники (розы, лилии, пионы, клематисы и другие) — им тоже пора подкрепиться. Для комнатных цветов можно выбрать одно из натуральных удобрений, а если позаботились приготовить питательный травяной настой — комнатные культуры не откажутся и от него!
Наименее травматичным будет прищипывание, пасынкование: формировать растения в открытом грунте и теплицах придется по-разному, поэтому учитывайте тонкости выполнения процедуры для растущих в ОГ томатов, огурцов, баклажанов. Вспоминайте нюансы формирования тепличных огурцов и томатов. Хорошая пора для стрижки живых изгородей и топиарных фигур, для получения более крупных цветков удаляйте лишние бутоны, слепые побеги у декоративных культур (роз, георгинов). Обрезайте увядшие цветки, чтобы растения не тратили силы на образование семян.
Если еще не подготовили хранилища к приему нового урожая, уберите из подвалов мусор (заодно можно избавиться и от прочего хлама), просушите тару, хорошенько проветрите помещение.
По возможности не опрыскивайте растения. Прививка нежелательна.
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