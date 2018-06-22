Ещё
«Почему не идёте к врачу?!»: Елена Бушина болеет с температурой 39
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Почему не идёте к врачу?!»: Елена Бушина болеет с температурой 39 

Eva.ru 59 минут назад
Фото: Eva.ru
Елена Бушина призналась своим фанатам, что заболела ангиной. Да, явление не из приятных, и многие из подписчиков экс-участницы «Дома-2» не понаслышке знают о нем, поэтому их поразило, как пренебрежительно она отнеслась к серьезному недугу.
«И на теплоходе покатались, и ангину полечили. 39,3 не шуточки, люголь в помощь! Ангиной лет 20 не болела, тяжеловато», — написала женщина. Такое заявление поразило публику, ведь болезнь, а тем более такая высокая температура — это веский повод, чтобы остаться дома и лечиться, а не гулять. По мнению большинства, безобидный с виду недуг может привести к довольно серьезным последствиям. Бушиной рассказали о страшных осложнениях ангины и попросили внимательнее относиться к своему здоровью.
Переболевшие ангиной подписчики отметили, что в этот период не просто не выходили из дома, но и не вставали с постели, что уж говорить о приемах пищи и о том, с каким трудом давался глоток чая. Елене предложили все-таки обратиться к врачу, а не писать жалобные посты в Инстаграме, ведь, как известно, в интернете вылечиться нельзя. «А что это вы на теплоходе катаетесь? Почему не идёте к врачу?! Может вы еще мороженое едите и в речке купаетесь?» «Ангина — это реально очень серьезно, я не долечила, теперь ревматизм…» «Там такие могут быть осложнения, на сердце, на суставы.. лучше лечите нормально» «Я удалила гланды, когда у меня после ангины развился хр. тонзиллит, очень неприятное явление, я считаю, что больные гланды нужно удалять!» Менее мнительные комментаторы поспешили успокоить взволнованный народ и заверили, что не стоит так серьезно относиться к проблеме, которая сейчас хорошо изучена и быстро решается медикаментами в домашних условиях. А опытные врачи подсказали женщине не только названия действенных лекарств, но и рецепты не менее эффективных народных отваров.
Недавно Елену Бущину заподозрили в беременности: увеличившийся живот явно намекнул на интересное положение. Однако она поспешила опровергнуть эти домыслы, заверив, что просто поправилась.
Eva.ru: последние новости
«Ничего нельзя решить тут и сейчас»: Жанна Бадоева нашла минусы жизни в Италии «Я не боюсь казаться злой»: Лена Миро объяснила, почему ее ненавидят «Таки роман?»: Регина Тодоренко и Влад Топалов обменялись любезностями в сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские недостатки, от которых мужчины без ума15
Цветы, которые нельзя держать дома4
Горе сплотило семью Павла Прилучного18
Бузова показала вид сзади и призвала наслаждаться5
«Я ей нужен был только ради денег»49
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы гениальны
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение