«Почему не идёте к врачу?!»: Елена Бушина болеет с температурой 39

Елена Бушина призналась своим фанатам, что заболела ангиной. Да, явление не из приятных, и многие из подписчиков экс-участницы «Дома-2» не понаслышке знают о нем, поэтому их поразило, как пренебрежительно она отнеслась к серьезному недугу.

«И на теплоходе покатались, и ангину полечили. 39,3 не шуточки, люголь в помощь! Ангиной лет 20 не болела, тяжеловато», — написала женщина. Такое заявление поразило публику, ведь болезнь, а тем более такая высокая температура — это веский повод, чтобы остаться дома и лечиться, а не гулять. По мнению большинства, безобидный с виду недуг может привести к довольно серьезным последствиям. Бушиной рассказали о страшных осложнениях ангины и попросили внимательнее относиться к своему здоровью.

Переболевшие ангиной подписчики отметили, что в этот период не просто не выходили из дома, но и не вставали с постели, что уж говорить о приемах пищи и о том, с каким трудом давался глоток чая. Елене предложили все-таки обратиться к врачу, а не писать жалобные посты в Инстаграме, ведь, как известно, в интернете вылечиться нельзя. «А что это вы на теплоходе катаетесь? Почему не идёте к врачу?! Может вы еще мороженое едите и в речке купаетесь?» «Ангина — это реально очень серьезно, я не долечила, теперь ревматизм…» «Там такие могут быть осложнения, на сердце, на суставы.. лучше лечите нормально» «Я удалила гланды, когда у меня после ангины развился хр. тонзиллит, очень неприятное явление, я считаю, что больные гланды нужно удалять!» Менее мнительные комментаторы поспешили успокоить взволнованный народ и заверили, что не стоит так серьезно относиться к проблеме, которая сейчас хорошо изучена и быстро решается медикаментами в домашних условиях. А опытные врачи подсказали женщине не только названия действенных лекарств, но и рецепты не менее эффективных народных отваров.

Недавно Елену Бущину заподозрили в беременности: увеличившийся живот явно намекнул на интересное положение. Однако она поспешила опровергнуть эти домыслы, заверив, что просто поправилась.