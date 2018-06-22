«Упитанная дама»: в Сети обсуждают округлившуюся Ксению Собчак 

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала не очень удачный снимок, на котором она выглядит значительно крупнее обычного. Внимательные пользователи соцсетей уверены, что звезда вновь готовится стать мамой.
36-летняя Ксения Собчак всегда была стройной и не имела проблем с лишним весом. Однако в последнее время журналистка явно поправилась, поэтому многие подозревают ее в беременности. Ксения чаще стала носить свободные наряды либо маскировать живот поясом, а иногда она даже прибегает к помощи фотошопа, чтобы уменьшить талию, которая, по всей видимости, поплыла.
Недавние снимки звезды в Инстаграме демонстрируют ее округлившиеся формы. Так, на днях Собчак опубликовала фото с мужем, на котором у нее буквально вываливается из платья пышная грудь. А чуть позже показала себя отдыхающей в положении лежа в жакете с цветочным принтом. Этот снимок показался поклонникам Ксении неудачным. «Ксения беременна? Девочка?» «Упитанная дама получилась» «Как тетка в халате, и ручищи огромные» «Ксения не зря округлилась, ребенка ждет» «Непривычный и очень удачный образ. Просто женщина! Так держать!»
Выходы в свет Ксении Собчак в последнее время тоже чаще подвергаются критике, нежели похвале. Недавнее появление Ксении на премьере фильма «Дело Собчака» вызвало недоумение у модных критиков в Сети. Они решили, что скучный наряд Собчак скорее делает ее похожей на пенсионерку, чем на яркую светскую львицу, которой она была совсем недавно. Напомним, что некоторое время назад Ксения Собчак наконец остепенилась. Она вышла замуж за актера Максима Виторгана, который не устает восхищаться своей супругой и защищать ее от нападок общественности. Вместе они воспитывают очаровательного мальчика Платона, которому сейчас полтора года.