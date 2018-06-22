Британец сделал тату с логотипом фирмы, в которой работает. А после задумался об увольнении

Британец Стивен Паркин так любил свою работой, что сделал себе татуировку с логотипом строительной компании. Поступок молодого человека впечатлил не только его коллег, но и руководство. Но сам Паркин уже пожалел о поступке. Историю Стивена рассказал таблоид The Sun.

24-летний Стивен Паркин проработал строителем-монтажником в компании Lyndon в течение трех лет, прежде чем решился набить логотип фирмы на своем теле. Причина такого поступка очень проста — Паркин поспорил с друзьями, что сделает татуировку в честь любимой работы.

Коллеги молодого человека даже согласились оплатить все расходы на тату, а также нарисовать для нее эскиз.

Впоследствии Паркин признался, что делать татуировку было не больно, намного неприятнее оказалось в конце концов осознать, что он натворил.

Стивен также рассказал, что его начальник стал одним из немногих, кто увидел тату. Теперь, после такой рекламы, увольнение молодому человеку точно не грозит.

Между тем, коллеги Паркина убеждены, что он не сможет свести татуировку, потому что у него просто не хватит денег на это.

Источник фото: FORTITUDE PRESS

Специалисты отмечают, что каждый человек хоть раз в жизни задумывался о том, чтобы сделать на своем теле татуировку. Несмотря на общеизвестную опасность заражения крови во время набивки рисунка, тату‐салоны продолжают принимать все больше и больше клиентов. Дерматолог Екатерина Мокина рассказала «360», почему люди решают сделать себе татуировку и какие последствия для здоровья человека может оказать данная операция.