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Во Вьетнаме растет популярность российских продуктов
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Во Вьетнаме растет популярность российских продуктов 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
По данным Российского экспортного центра во Вьетнаме, неуклонно растет количество российских товаров, находящих место на вьетнамских полках
Большим спросом пользуются российские кедровые и грецкие орехи, крупы, семян подсолнуха (Россия располагает крупнейшими посевными площадями подсолнуха). Во Вьетнаме продаются товары марок «Магнит», «Бимука», «Паритет», «Кубанское вино», «Фанагорийское вино», «Игристые вина», «Макфа» и «Астон».
По данным экспортного центра, в российских продуктов низкое содержание консервантов, что повышает их качество, но понижает срок хранения до 6-9 месяцев.
По словам главы центра — Роберта Курило — РЭЦ будет добиваться дальнейшего роста числа российских товаров во вьетнамских магазинах. Особый упор будет сделан на кондитерские изделия и консервы.
Напомним, товарооборот между Россией и Вьетнамом за 2017 год вырос на 35%, достигнув исторического максимума с 1991 года. Из Вьетнама в Россию везут мобильные телефоны, одежду, компьютеры, автозапчасти и сельскохозяйственную продукцию. Из России во Вьетнам идут кондитерские изделия, сухое молоко, крупы, корма для животных, алкоголь, кулинарное масло и отходы от семян пшеницы, ячменя и подсолнечника, из которых потом делают органические удобрения и косметику.
Источник: Biz Hub
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