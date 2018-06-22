Во Вьетнаме растет популярность российских продуктов

По данным Российского экспортного центра во Вьетнаме, неуклонно растет количество российских товаров, находящих место на вьетнамских полках

Большим спросом пользуются российские кедровые и грецкие орехи, крупы, семян подсолнуха (Россия располагает крупнейшими посевными площадями подсолнуха). Во Вьетнаме продаются товары марок «Магнит» , «Бимука», «Паритет», «Кубанское вино», «Фанагорийское вино», «Игристые вина», «Макфа» и «Астон».

По данным экспортного центра, в российских продуктов низкое содержание консервантов, что повышает их качество, но понижает срок хранения до 6-9 месяцев.

По словам главы центра — Роберта Курило — РЭЦ будет добиваться дальнейшего роста числа российских товаров во вьетнамских магазинах. Особый упор будет сделан на кондитерские изделия и консервы.

Напомним, товарооборот между Россией и Вьетнамом за 2017 год вырос на 35%, достигнув исторического максимума с 1991 года. Из Вьетнама в Россию везут мобильные телефоны, одежду, компьютеры, автозапчасти и сельскохозяйственную продукцию. Из России во Вьетнам идут кондитерские изделия, сухое молоко, крупы, корма для животных, алкоголь, кулинарное масло и отходы от семян пшеницы, ячменя и подсолнечника, из которых потом делают органические удобрения и косметику.

Источник: Biz Hub