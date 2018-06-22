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Борщ или рассольник из тюбиков: в Томске можно купить еду космонавтов
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Борщ или рассольник из тюбиков: в Томске можно купить еду космонавтов 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Теперь жители и гости Томска смогут отведать настоящую еду, которую употребляют космонавты. В местном планетарии установили аппарат по продаже продуктов из космоса. За сумму в 300 рублей за блюдо можно «заправиться» борщом, мясным пюре, рассольником или полакомиться творогом.
Как отметили в пресс-службе планетария, все продукты настоящие и готовы к употреблению, а ассортимент блюд разработала «Лаборатория космического питания». Пока что в меню только десять наименований, но уже в ближайшем будущем список пополнится новыми блюдами. К примеру, появятся каши с облепихой и другие вкусности. Фото: пресс-служба Томского планетария, pixabay.com.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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