Борщ или рассольник из тюбиков: в Томске можно купить еду космонавтов

Теперь жители и гости Томска смогут отведать настоящую еду, которую употребляют космонавты. В местном планетарии установили аппарат по продаже продуктов из космоса. За сумму в 300 рублей за блюдо можно «заправиться» борщом, мясным пюре, рассольником или полакомиться творогом.

Как отметили в пресс-службе планетария, все продукты настоящие и готовы к употреблению, а ассортимент блюд разработала «Лаборатория космического питания». Пока что в меню только десять наименований, но уже в ближайшем будущем список пополнится новыми блюдами. К примеру, появятся каши с облепихой и другие вкусности. Фото: пресс-служба Томского планетария, pixabay.com.