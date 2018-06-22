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«Соскучился по пышным формам?»: Иосиф Пригожин обнял статую обнаженной дамы
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«Соскучился по пышным формам?»: Иосиф Пригожин обнял статую обнаженной дамы 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
И вновь Иосиф Пригожин развеселил фанатов, опубликовав фотоснимок, на котором с широкой улыбкой приобнял фигуру голой женщины. Мужчина с иронией отнесся к публикации и поддержал насмешливые комментарии подписчиков.
Заразительные эмоции счастья и радости, не смогли не передаться людям по ту сторону экрана, на их лицах появилась улыбка и они принялись комментировать публикацию. По мнению большинства, в свои 49 лет мужчина может дать фору молодому поколению, а его позитив является примером для подражания. Конечно, нельзя было не подшутить над тем, как отреагировала на это фото жена Пригожина, певица Валерия. Фанаты уверенно заявили, что он наверняка получит от неё подзатыльник за такие объятия, на что он с юмором ответил «Уже!».
В микроблоге продюсера воцарилась душевная атмосфера, публика принялась по-доброму подшучивать и одаривать его комплиментами. Впрочем, этот человек почти никогда не подвергается нелестным высказываниям и критике, так как его оптимизм настраивает народ на добродушную волну. Вот и недавний снимок Иосифа на игрушечном коне вызвал положительные впечатления и зарядил хорошим настроением на весь день. «Соскучился по пышным формам?» «Ничего себе какая дамочка! Приобнял так приобнял!» «Вот это фигурка, у Валерии такой нет!» «Вот смотрю на вас и думаю.. вам почти полтинник, а вы не утратили в себе ребенка, это так прекрасно!» «Жене с вами повезло безмерно, умный, юморной и почти красивый!» «Веселый вы мужик, Йося, смешные фотки постите!»
К юмору Пригожина прибавляется еще и невероятная заботливость и нежность по отношению к супруге, многолетний брак не остудил его чувства, и он по-прежнему трепетно относится к ней и даже носит на руках. О таком мужчине, по мнению многих представительниц слабого пола, можно только мечтать.
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