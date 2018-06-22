«Соскучился по пышным формам?»: Иосиф Пригожин обнял статую обнаженной дамы

И вновь Иосиф Пригожин развеселил фанатов, опубликовав фотоснимок, на котором с широкой улыбкой приобнял фигуру голой женщины. Мужчина с иронией отнесся к публикации и поддержал насмешливые комментарии подписчиков.

Заразительные эмоции счастья и радости, не смогли не передаться людям по ту сторону экрана, на их лицах появилась улыбка и они принялись комментировать публикацию. По мнению большинства, в свои 49 лет мужчина может дать фору молодому поколению, а его позитив является примером для подражания. Конечно, нельзя было не подшутить над тем, как отреагировала на это фото жена Пригожина, певица Валерия . Фанаты уверенно заявили, что он наверняка получит от неё подзатыльник за такие объятия, на что он с юмором ответил «Уже!».

В микроблоге продюсера воцарилась душевная атмосфера, публика принялась по-доброму подшучивать и одаривать его комплиментами. Впрочем, этот человек почти никогда не подвергается нелестным высказываниям и критике, так как его оптимизм настраивает народ на добродушную волну. Вот и недавний снимок Иосифа на игрушечном коне вызвал положительные впечатления и зарядил хорошим настроением на весь день. «Соскучился по пышным формам?» «Ничего себе какая дамочка! Приобнял так приобнял!» «Вот это фигурка, у Валерии такой нет!» «Вот смотрю на вас и думаю.. вам почти полтинник, а вы не утратили в себе ребенка, это так прекрасно!» «Жене с вами повезло безмерно, умный, юморной и почти красивый!» «Веселый вы мужик, Йося, смешные фотки постите!»

К юмору Пригожина прибавляется еще и невероятная заботливость и нежность по отношению к супруге, многолетний брак не остудил его чувства, и он по-прежнему трепетно относится к ней и даже носит на руках. О таком мужчине, по мнению многих представительниц слабого пола, можно только мечтать.