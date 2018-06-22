Продуктовая ярмарка пройдёт 23 июня на северо-западе Ставрополя

Традиционная ярмарка выходного дня пройдёт в Ставрополе 23 июня на Кулакова, 52, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Ярмарку в рамках акции «Покупай Ставропольское» в эти выходные устроят рядом с рынком «Любимый» на северо-западной окраине Ставрополя. Фермеры и крупные производители края привезут свежие фрукты, ягоды, овощи, большой выбор мясной и молочной продукции, живую рыбу, яйца, мёд, выпечку и копчёности.

На городской ярмарке все продукты продаются по ценам производителей без наценки торговых сетей, поэтому ставропольцы смогут запастись провизией гораздо дешевле, чем в супермаркете.

Чтобы шопинг был комфортным, вместе с ярмаркой будут работать летние кафе и парковка для автомобилей. Те, кто пользуется общественным транспортом, смогут приехать за покупками из Ставрополя, Михайловска и Верхнерусского на автобусах №12, 21, 37 и маршрутках №12, 101, 106, 106к, 113, 118Б, 124, 136Б.