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Наше собачье дело. Как в России проходит акция «Возьми питомца на работу»
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Наше собачье дело. Как в России проходит акция «Возьми питомца на работу» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
На этой неделе во многих странах проводят акцию «Возьми питомца на работу». В офис берут домашних любимцев, они поднимают настроение коллегам и мотивируют их взять себе друга из приюта.
В России подобная неделя уже второй раз проходит в офисе компании Mars Petcare & Food Russia. Сотрудники приходят на работу с собаками, есть отдельная комната для кошек. Брать четвероногих друзей на работу придумали в США почти 20 лет назад. Идею подхватили в Британии, Германии, Израиле и теперь в России. Из четырех этажей open-space компании Mars в Москве на два — вход мохнатым-хвостатым категорически запрещен. Там от животных спасаются те сотрудники, кто страдает аллергией, фобией или тихой ненавистью. На работу в Mars, где политика pet-friendly, каждый день ходят четыре-пять собак. Кошек из дома приводить не рекомендовано из соображений гуманности, для них смена места — большой стресс. При этом в компании в отдельном кабинете постоянно живут несколько взрослых кошек из приюта, в конце концов, их пристраивают в семьи сотрудников. О внутреннем регламенте для собак и хозяев Business FM рассказала специалист по коммуникациям Mars Елена Селиванова:
Елена Селиванова специалист по коммуникациям Mars Petcare & Food Russia «Владелец должен задаться вопросом, насколько собака социализирована, спокойно переносит перемещения, насколько питомцу будет комфортно находиться в абсолютно новом помещении, в котором, помимо людей, будут еще и другие животные. Первым правилом является спросить окружающих вас коллег, насколько это будет комфортно, нет ли у кого аллергии, согласны они или нет, что рядом будет находиться собака».
Business FM поинтересовалась у слушателей, хотят ли они тоже захватить в офис своих собак? В банке это будет выглядеть странно, рассмеялся первый зампред совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев:
Олег Сысуев первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка «Я не представляю, что мой шустрый папийон может делать в банке, кроме как приставать к работающим людям и мешать им работать. И испражняться, что он делает регулярно, в абсолютно неподобающих местах. Мне кажется, что, если взять еще заметное количество аллергиков, которые не могут рядом с собаками находиться, то от этой акции я лично большой пользы не вижу. Многие из моих коллег имеют животных, и их убеждать в том, что это полезно, мне кажется, пустая трата времени».
Президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер тоже считает, что надо считаться с коллегами.
Ольга Слуцкер президент сети фитнес-клубов World Class «У меня тоже три собаки, они сидят там, где домашние животные, а не офис. Я считаю, что нужно с уважением относиться к людям, которые в офисе или, например, едут рядом с тобой в транспорте — у них может быть аллергия на животных, на шерсть. А кто-то ненавидит собак или боится. Что с этими людьми делать?»
Кошки, собаки и даже крысы могут положительно влиять на работу сотрудников, заявила психолог Московской психологической лаборатории «12» Наталья Белова.
Наталья Белова психолог Московской психологической лаборатории «12» «Вопрос к тому, как организован будет сам процесс прихода питомцев. Если питомцы свободно ходят по всей территории компании, то это точно снизит работоспособность сотрудников. Если это будет специально выделенная зона, и там будут специально выделяться какие-то люди, которые там будут находиться, это, скорее, поднимет рабочий настрой и увеличит работоспособность».
Коммерческий директор Business FM Дана Гайдебурова частенько работает в паре со своей таксой.
Дана Гайдебурова коммерческий директор Business FM «Я считаю, что это абсолютно правильно. Учитывая, что собаки однозначно лучше людей, хотелось бы, чтобы они были с нами как можно чаще. Единственное, что по поводу работоспособности, это несколько выбьет из колеи на какое-то время. Это такая европейская уже общепринятая практика, с животным приходить и на работу, и в места общественного пользования, и общепиты. Вообще животные нужны для радости, для того, чтобы люди улыбались. Они должны нас сделать лучше».
А еще в редакции Business FM живет тритон Юралс. Так что, можно сказать, мы тоже придерживаемся политики pet-friendly. Пожалуй, завтра прихвачу на работу своего мастифа. Коллеги наверняка обрадуются.
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