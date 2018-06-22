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«Ей нечем было платить за жилье»: в Перми женщина попыталась спрыгнуть с Камской ГЭС
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«Ей нечем было платить за жилье»: в Перми женщина попыталась спрыгнуть с Камской ГЭС 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Очевидцы сфотографировали происходящее на КамГЭС из окна машины
21 июня около 11 часов утра пермячка попыталась спрыгнуть с Камской ГЭС. Информация об этом появилась в соцсетях. По информации очевидцев, исполнить задуманное женщине не удалось — нашлись люди, уговорившие ее не делать опасный шаг.
— Вчера женщина пыталась спрыгнуть с Камской ГЭС. Она работала на заводе, ей два месяца задерживали зарплату, из-за этого ей нечем было платить за жилье — съемную комнату, — сообщил знакомый пермячки в комментариях к записи сообщества «Подслушано Гайва».
В пресс-службе Камской ГЭС подтвердили, что попытка спрыгнуть в воду действительно была.
— Женщина намеревалась спрыгнуть с ГЭС около 11 утра. Это при помощи видеонаблюдения заметили сотрудники охраны. Они подбежали к пермячке, сообщили, что прыжок может быть не безопасен для нее, помогли отойти в безопасное место и вызвали «Скорую помощь», — рассказали в пресс-службе КамГЭС.
По информации знакомого женщины, сейчас она в психиатрической больнице.
— Ребенка женщины забрали органы опеки. Так получилось, потому что близких родственников у пермячки нет. Если найдется кто-то из дальних, кто сможет найти ребенка домой, будет очень хорошо, — заявил мужчина.
По словам пермяка, если никто из родных не объявится, они с женой готовы временно взять мальчика на воспитание.
Ранее пермяк спрыгнул с Коммунального моста, затем в полиции рассказали, почему он решился это сделать.
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