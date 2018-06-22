«Ей нечем было платить за жилье»: в Перми женщина попыталась спрыгнуть с Камской ГЭС

Очевидцы сфотографировали происходящее на КамГЭС из окна машины

21 июня около 11 часов утра пермячка попыталась спрыгнуть с Камской ГЭС. Информация об этом появилась в соцсетях. По информации очевидцев, исполнить задуманное женщине не удалось — нашлись люди, уговорившие ее не делать опасный шаг.

— Вчера женщина пыталась спрыгнуть с Камской ГЭС. Она работала на заводе, ей два месяца задерживали зарплату, из-за этого ей нечем было платить за жилье — съемную комнату, — сообщил знакомый пермячки в комментариях к записи сообщества «Подслушано Гайва».

В пресс-службе Камской ГЭС подтвердили, что попытка спрыгнуть в воду действительно была.

— Женщина намеревалась спрыгнуть с ГЭС около 11 утра. Это при помощи видеонаблюдения заметили сотрудники охраны. Они подбежали к пермячке, сообщили, что прыжок может быть не безопасен для нее, помогли отойти в безопасное место и вызвали «Скорую помощь», — рассказали в пресс-службе КамГЭС.

По информации знакомого женщины, сейчас она в психиатрической больнице.

— Ребенка женщины забрали органы опеки. Так получилось, потому что близких родственников у пермячки нет. Если найдется кто-то из дальних, кто сможет найти ребенка домой, будет очень хорошо, — заявил мужчина.

По словам пермяка, если никто из родных не объявится, они с женой готовы временно взять мальчика на воспитание.

Ранее пермяк спрыгнул с Коммунального моста, затем в полиции рассказали, почему он решился это сделать.