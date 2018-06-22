Незадолго до свадьбы умерла 32-летняя «Мисс Великобритания

Королеву красоты нашли мертвой в доме ее родителей.

Софи Градон — модель, победительница конкурса «Мисс Великобритания-2009» и участница реалити-шоу «Остров любви». Пока официальных данных о том, что именно случилось с моделью, нет, но полиция уже заявила иностранным СМИ, что «в деле нет подозрительных обстоятельств».

Красавица некоторое время назад страдала от депрессии, осенью она даже писала об этом своим фолловерам в твиттере. Но затем, вроде бы, у девушки все наладилось. У нее появился бойфренд, Аарон Армстронг , и буквально три недели назад он обмолвился, что он с Софи уже планируют свадьбу. Для Аарона все случившееся стало шоком. «Я никогда не забуду твою улыбку, я люблю тебя очень-очень сильно», — написал он под последним фото с любимой.

Модельная карьера Софи началась с 16 лет, когда ее на улице заметил скаут из агентства. В 2008 году она стала «Мисс Нью-Касл», а годом позже завоевала корону «Мисс Великобритании». Она продолжала работать моделью, а в 2016 году пришла на реалити-шоу «Остров любви», где сразу стала одной из самых популярных участниц.

«Я несерьезный человек, мне нравится много смеяться. Не люблю тех, кто все время жалуется на жизнь!», — рассказывала девушка.

К сожалению, Софи стала не единственной всемирно признанной красавицей, жизнь которой трагически оборвалась. Оливия Нова, Диана Лебедева Анна Николь Смит … Невероятно очаровательные девушки с первого же своего появления на экранах телевидения или обложках журналов завоевали сердца миллионов людей и стали примерами для подражания.

Но за сладким туманом славы и известности уже чувствовалось приближение какой-то неотвратимой катастрофы. Кажется, будто они изначально готовились сорваться с темнеющего небосвода, чтобы напоследок озарить всех светом — и умереть. Подробнее о их судьбах можно прочитать здесь.

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