Ваше окружение должно толкать вас вперед. Пять вопросов покажут, что этого не происходит

Представьте, что вы у подножия горы и хотите взобраться наверх. Вы наконец набрались храбрости и потратили много времени и сил на создание плана действий. Итак, вы начинаете. Делаете несколько шагов, но вдруг поскальзываетесь и падаете, оказываясь в самом начале пути. Вы делаете еще одну попытку, на этот раз нерешительно, но прогресса по-прежнему нет.

Вам хочется двигаться вверх, но вы вновь и вновь натыкаетесь на те же препятствия, продолжаете спотыкаться о свои собственные ошибки.

Нужно что-то поменять. Что вам стоит сделать?

Раскрыться широко

Второй закон термодинамики из физики — одна из моих любимых метафор для объяснения функционирования человека. Коротко говоря, закон гласит, что в любой системе есть ограниченное количество энергии и со временем эта энергия становится менее полезной и более хаотичной. Сколько бы система ни пыталась сохранить порядок и совершить прогресс, энергия становится более беспорядочной, а с ней и система. Этот спад энергии и порядка называется энтропией. Вопреки всем усилиям система приходит в упадок, работает не лучше, а хуже. Похожее происходит и с человеком, и с бизнесом.

Гольфист продолжает тренироваться и тренироваться, а результаты не поднимаются выше определенного уровня. Пара планирует вечернее свидание без детей, но продолжает при этом обсуждать бытовые вопросы. Управленческая команда продолжает работать по плану, который был успешным в прошлом, но то и дело упирается в стену, что оправдывает различными факторами.

Происходить это может долго, пока станет невозможно отрицать, что результаты стагнируют или пошли на спад.

Есть два важных фактора, чтобы прервать цикл неудач: новые источники энергии и информация.

В бизнесе есть термин для людей, способных прервать цикл спада: мастер переворота. Именно таким был Алан Малалли , когда отвел Ford от края обрыва. Он добавил новой энергии и привнес новые знания, дополнив внутреннюю культуру набором новых практик и ценностей, которые повернули энтропию вспять. В межличностных отношениях такими новыми источниками энергии и знаний могут стать психотерапевт, мудрый друг или даже пастор.

Однако вы по-прежнему будете должны открыть себя — вашу команду, ваш бизнес, вашу семью — к получению этого притока энергии и информации. Как и в большинстве других ситуаций, вам придется выбирать.

Подумайте об источниках

Допустим, вы принимаете это мое утверждение — чтобы добраться туда, куда вы хотите, вам понадобится нечто, находящееся вне вас самих. В первую очередь это люди.

Я должен четко обозначить, что вовсе не имею в виду, что вы должны избавиться от всех ваших неблагополучных или не-дающих-роста друзей, родственников и коллег. Известно, что интересными и иногда слегка чудными наши жизни делают самые разные люди. Счастье, что все они есть вокруг нас. Но вы должны понять одну вещь: не все они сильны в том, чтобы обеспечивать вас энергией и информацией. Головной болью, смехом до колик, незабываемым опытом — да; кипучей жизненной силой — может быть, и нет. Так что вам нужно убедиться, что вы получаете энергию из разнообразных источников и ищете отношения, добавляющие в систему энергию. Как же выглядят такие отношения?

Тянитесь

У нас больший потенциал, чем мы думаем, и единственный способ узнать, насколько далеко мы можем продвинуться, — попробовать. Но это требует небольшого дружеского толчка.

Толкать… тянуть. Часто у нас нет понимания об уровне наших способностей и богатстве средств, которыми мы владеем. Нам прежде не говорили об этом. Но именно это делают правильные отношения, о которых я говорю: они раскрывают ваши скрытые возможности, показывают, как получить доступ к собственным ресурсам. Лучшие представители «других» будут подталкивать вас идти дальше, поддерживая в развитии новых навыков, ведущих к достижению цели. Однако они не поставят перед вами непомерные задачи, от которых вы надорветесь.

Лучшие лидеры и друзья знают оба этих принципа. Они будут подталкивать вас идти дальше, но не столь далеко, чтобы вы уже не могли восстановиться. Они толкают, но не ранят.

Как описывает психолог Михай Чиксентмихайи, пик работоспособности случается тогда, когда нам постоянно бросают вызов, но вызов не чрезмерный для вновь приобретенных навыков. Если нас помещают в сложные ситуации, которые превосходят наши недавно обретенные возможности и толкают нас слишком далеко, мы улизнем из этого приятного местечка, хоть там и присутствуют возможность обучения и ощущение наполненности. По мере того как мы приобретаем новые навыки (и уверенность в себе), мы можем делать шаги к более сложным целям, но хитрость в том, чтобы соблюсти баланс между степенью напряжения и уровнем требуемых для успеха навыков.

Правильный уровень напряжения стимулирует наши навыки и повышает нашу уверенность; неправильный уровень может отправить нас обратно в зубы горечи ошибки. Так, если вы решаете впервые принять участие в марафоне, то вы несколько месяцев будете готовиться, постепенно увеличивая количество пробегаемых миль. Вы не встанете спонтанно на дистанцию в 26,2 мили, если вашим прежним пределом были две мили.

С другой стороны, если вы не сталкиваетесь с достаточным объемом трудностей, вы рискуете свалиться в сектор скуки, как называл его Михай Чиксентмихайи. Я называю это отсоединением. Оно ожидает того, кто привык бегать 2 мили и кого просят пробежать те же две, ну, может, 2,2. Здесь недостаточно вызова.

Нужные для поддержания тонуса отношения все время подталкивают нас двигаться дальше и выше. Они не позволяют нам оставаться на ровном плато прежних достижений.

Фото: Фотобанк Фотодженика.

Люди — это системы в поисках связи, но они также находятся в поисках раздражителя. Если нам скучно или одиноко, нам ничего не остается, кроме как отправиться на поиски дополнительной энергии, даже если она приходит в форме противозаконного предприятия или рискованного поведения. Многие отношения рушатся именно из-за нехватки заинтересованной вовлеченности: если один партнер не привносит в них новой энергии и знаний, другой может перестать быть заинтересованным в близости. И это может привести к самому разнообразному деструктивному поведению.

То же справедливо и для бизнеса. Удовольствие от работы подразумевает больше, чем просто финансовую компенсацию. Удовлетворив финансовые потребности, люди начинают искать места, где предлагают и другие вещи, одна из которых — возможность развивать навыки и тянуться к более высоким вершинам. Они хотят расти. Самые талантливые ищут возможности реализовать свой потенциал.

Однако если вы постоянно держите людей в состоянии высокого стресса, напряжения может стать многовато и, вполне вероятно, появятся уныние, переутомленность и тревога. Постепенно (или сразу) люди уйдут. Чтобы мотивировать людей, лидеры должны поддерживать в системе четко отмеренную дозу напряжения. Не такую, от которой люди отключаются.

Обычно чем более когнитивные навыки требуются, тем меньше можно выдержать возбуждения. Представьте, что вам нужно освоить интегральное исчисление, когда кто-то на вас кричит. Но какой бы ни была задача, факт в том, что нам нужна стимуляция из внешнего источника, чтобы наши системы были здоровыми и процветающими. И в самом деле, исследования в области постановки целей показывают, что, когда к нам обращаются с задачей достичь очень высоких целей, трудных, но особенных, мы расцветаем. Мы созданы для того, чтобы отвечать на вызовы и расти. Именно поэтому самые здоровые дети приходят из среды, где выполняются две вещи: их поощряют с теплотой, от них многого ожидают.

Я рекомендую вам задать себе несколько вопросов о том, есть ли у вас правильные связи, которые помогут вам перейти на другой уровень:

Подталкивают ли меня должным образом становиться лучше, достигать большего?

Что именно меня побуждают делать лучше?

Что именно меня побуждают делать больше, чем я делаю сейчас?

Выталкивают ли меня из моей зоны комфорта?

Когда мне трудно, к кому я обращаюсь с этими чувствами? Другие по-прежнему уверены, что мне нужно расти?

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Фото на обложке: Фотобанк Фотодженика.