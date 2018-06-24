Английский болельщик считает, что ЧМ-2018 в России организован на высшем уровне

КАЗАНЬ, 24 июня. / ТАСС /. Английский болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на чемпионат мира по футболу, считает, что России удалось организовать турнир на высшем уровне.

"Это мой шестой по счету чемпионат мира, я побывал на шести мировых первенствах и на шести чемпионатах Европы, — рассказал Уоллей ТАСС. — То, что я видел в России, организовано на высшем уровне, я думаю, был вынесен опыт с предыдущих спортивных мероприятий, многое было улучшено, и я думаю, что Фестиваль болельщиков в Казани лучший из всех, где мне доводилось побывать".

Также болельщик высказался о негативном имидже чемпионата мира в России, который пытались выстроить британские СМИ. «Перед каждым чемпионатом мира всегда есть эта история, газеты просто пытаются улучшить свои продажи благодаря громким заголовкам, — сказал он. — Они запугивают читателей ужастиками про ту страну, где будет проводиться чемпионат мира, в этот раз я решил принципиально ничего не читать, потому что не могу все это выносить. Многие мои знакомые просили меня быть осторожным перед поездкой в Россию, к счастью, я бывал в России до этого, у меня был очень хороший опыт».

Ранее Уоллей в своем Twitter выразил надежду остаться в Казани после завершения чемпионата мира и найти работу в Госкомитете Татарстана по туризму. Позднее ведомство пригласило его на встречу. «Это было наполовину серьезно, наполовину шуткой, это из той серии, когда вы ищите предлог, чтобы вернуться в понравившееся место, — отметил Уоллей в ответ на вопрос о серьезности своих намерений остаться в Казани. — Но за то короткое время, что я здесь, я почувствовал, что Казань — особенный город, это одно из тех мест, в котором я, безусловно, могу представить свою жизнь, здесь, действительно, было бы очень приятно пожить, это было скорее шуткой, но никогда не знаешь, что может произойти, в 2002 году я отправился на чемпионат мира в Японию, а спустя три месяца я жил в Японии и преподавал английский, поэтому, кто знает».

"Я в Казани уже неделю, вообще я планировал провести здесь пять дней, но сейчас это будет уже больше недели. Красивейший город, посмотрите на кремль, на набережную, парки, это потрясающе. И чемпионат мира придает городу особую атмосферу", — подытожил болельщик.

Чемпионат мира проходит в 11 российских городах. В Казани прошли матчи Франция — Австралия (2:1) и Иран — Испания (0:1), также на «Казань-Арене» пройдут встречи Польша — Колумбия (24 июня), Южная Корея — Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).