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Английский болельщик захотел жить и работать в Казани
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Английский болельщик захотел жить и работать в Казани 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
Английский болельщик Джастин Уоллей после посещения Казани во время чемпионата мира по футболу 2018 года захотел остаться в городе и найти работу, сообщает "Советский спорт".
"Есть хоть какой-нибудь шанс для меня остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городской департаменте туризма? Пожалуйста", — написал Уоллей в твиттере.
В Госкомитете Татарстана по туризму заявили, что в ведомстве рады интересу к республике, и у них «есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей».
Британца впечатлили мечеть Кул Шариф, ночной вид Казанского кремля и казанская Чаша, где находится фан-зона.
Также Уоллей высоко оценил местную еду.
"Пожалуйста, откройте такую сеть в Соединенном Королевстве", — отметил Уоллей.
Ранее американец с ограниченными возможностями по здоровью Эйбл Вера прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года и подарил россиянину инвалидное кресло стоимостью в десять тысяч долларов.
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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