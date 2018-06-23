Английский болельщик захотел жить и работать в Казани

Английский болельщик Джастин Уоллей после посещения Казани во время чемпионата мира по футболу 2018 года захотел остаться в городе и найти работу, сообщает "Советский спорт"

"Есть хоть какой-нибудь шанс для меня остаться в Казани после чемпионата мира и получить работу в городской департаменте туризма? Пожалуйста", — написал Уоллей в твиттере.

В Госкомитете Татарстана по туризму заявили, что в ведомстве рады интересу к республике, и у них «есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей».

Британца впечатлили мечеть Кул Шариф, ночной вид Казанского кремля и казанская Чаша, где находится фан-зона.

Также Уоллей высоко оценил местную еду.

"Пожалуйста, откройте такую сеть в Соединенном Королевстве", — отметил Уоллей.

Ранее американец с ограниченными возможностями по здоровью Эйбл Вера прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года и подарил россиянину инвалидное кресло стоимостью в десять тысяч долларов.