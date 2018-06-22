Колумбийские болельщики спасли тонувшего мужчину в Казани. Видео

Футбольные болельщики из сборной Колумбии спасли тонущего мужчину в Казани. Выловить россиянина из воды удалось в четверг, 21 июня. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Судя по кадрам, иностранцы отдыхали в кафе на набережной. В какой-то момент местный житель, сидевший за соседним столиком, неожиданно решил искупаться и прыгнул в воду.

Окружающие сперва подумали, что это прикол, однако ситуация вышла из-под контроля. Мужчина быстро ослаб и пошел на дно. Болельщики незамедлительно отыскали шланг и бросили его в сторону утопающего. Один из них также перелез через мостовое ограждение и протянул пострадавшему руку.

Россиянина подняли на поверхность, не понимая испанского, он все-таки смог отблагодарить своих спасителей. Он сказал им: «I love you» («Я вас люблю»). Колумбия сыграет с командой Польши в воскресенье, 24 июня.