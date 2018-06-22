Ещё
Колумбийские болельщики спасли тонувшего мужчину в Казани. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колумбийские болельщики спасли тонувшего мужчину в Казани. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Футбольные болельщики из сборной Колумбии спасли тонущего мужчину в Казани. Выловить россиянина из воды удалось в четверг, 21 июня. Соответствующий ролик опубликован в YouTube.
Судя по кадрам, иностранцы отдыхали в кафе на набережной. В какой-то момент местный житель, сидевший за соседним столиком, неожиданно решил искупаться и прыгнул в воду.
Окружающие сперва подумали, что это прикол, однако ситуация вышла из-под контроля. Мужчина быстро ослаб и пошел на дно. Болельщики незамедлительно отыскали шланг и бросили его в сторону утопающего. Один из них также перелез через мостовое ограждение и протянул пострадавшему руку.
Россиянина подняли на поверхность, не понимая испанского, он все-таки смог отблагодарить своих спасителей. Он сказал им: «I love you» («Я вас люблю»). Колумбия сыграет с командой Польши в воскресенье, 24 июня.
Ранее российский болельщик по имени Руслан извинился перед журналисткой, которую поцеловал в прямом эфире на Манежной площади в Москве. Спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран приняла извинения.
360tv.ru: последние новости
Медицина на войне: подвиг науки Британец сделал тату с логотипом фирмы, в которой работает. А после задумался об увольнении Автомат Калашникова "пустили" на мясные консервы
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсуждают округлившуюся Ксению Собчак13
Женские недостатки, от которых мужчины без ума18
Наболело: «Кому нужно такое тело?»8
Пригожин «подставил» дочь Валерии1
Анна Седокова взбудоражила поклонников10
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
05:49
Женские грехи, которые отталкивают мужчин
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение