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В Казани на Кремлевской набережной искупался мужчина
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В Казани на Кремлевской набережной искупался мужчина 

Казанский репортер 2 часа назад
Накануне на казанской Кремлевской набережной искупался мужчина. Судя по видеозаписи, которую выложил один из иностранных гостей чемпионата, мужчина был подвыпивший. Его пришлось спасать колумбийцам, которые сидели в кафе на набережной Казанки. Сначала поступок мужчины приняли за шутку или розыгрыш, а через несколько секунд кинулись спасать «шутника». После спасания мужчина отдышался и смог поприветствовал гостей города. Пользователь Youtube под ником «Andres Arbelaez» прокомментировал данную ситуацию, как рекламу, которая может нанести урон репутации российских граждан, хозяев чемпионата.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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