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Глава управы района Преображенское Елена Ланько поздравила супругов Бондаренко
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Глава управы района Преображенское Елена Ланько поздравила супругов Бондаренко 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Общественную награду пара получила за любовь и верность.
На Преображенке появилась хорошая традиция. Перед Днем семьи, любви и верности прошло знаковое событие, которое могли наблюдать все участники встречи с главой управы района. Награду за любовь и верность получили Татьяна и Владимир Бондаренко, которые прожили в браке почти пятьдесят лет. Супругов тепло поздравила глава управы Елена Ланько. Кроме того, она отметила вклад заслуженных преображенцев в общественную жизнь района. Семейному союзу Татьяны и Владимира Бондаренко уже 46 лет, и с годами он становится только крепче. Трудовая биография этой семьи тесно связана с НПО «Геофизика». У Владимира Ильича есть орден Трудовой Славы третьей степени за трудовые заслуги. Он долгое время был председателем избирательной комиссии. Татьяна Ивановна работала старшей вожатой в Куйбышевском районе столицы. Ее награждали медалью «Лучший старший вожатый комсомола». У супругов есть дочь, которая родила двух детей. И сейчас Татьяна и Владимир Бондаренко ведут активную общественную жизнь — например, Татьяна Ивановна возглавляет первичную организацию районного Совета ветеранов войны и труда.
Напоминаем, что День семьи, любви и верности будет отмечаться в десятый раз.
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