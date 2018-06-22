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В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами
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В Волгограде журналисту из Нигерии вернули потерянную сумку с вещами и деньгами 

ТАСС 2 часа назад
ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Жители Волгограда нашли на улице потерянную журналистом радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания сумку с фотокамерой, документами и деньгами, принесли ее в полицию, она уже возвращена владельцу, сообщили ТАСС в пятницу в администрации Волгоградской области.
"Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции. В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу", — рассказала представитель ведомства.
По ее словам, Ннамди Обания благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Он был удивлен, что не только фотокамера и документы, но и деньги оказались на месте.
В России Ннамди Обания впервые, он приехал делать репортажи о чемпионате мира по футболу. Первым городом, который он посетил, был Калининград, а затем нигериец приехал в Волгоград освещать матч с участием своей сборной.
Переезжая из аэропорта на стадион и в отель, нигериец не заметил, в какой момент потерял свою сумку. Пропажу он обнаружил уже в отеле.
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Женский форум
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