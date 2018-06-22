Десять самых горячих футболистов ЧМ-2018

Вся Россия сейчас следит за триумфальным выходом национальной сборной в 1/8 финала. Два матча с Саудовской Аравией и Египтом закончились оглушительной победой России. Но кроме спортивной жизни игроков, болельщиков интересует и личная. В этом нет ничего удивительного, поскольку многие футболисты обладают незаурядной внешностью. «МИР 24» выбрал игроков мундиаля, которые будоражили женские сердца задолго до его начала.

Фото: PA Images\TASS / David Klein

Из года в год 33-летний Роналду становится лидером всевозможных рейтингов и ТОПов самых красивых мужчин не только футбола, но и мира. Такой популярностью у женщин среди футболистов, пожалуй, пользовался только Дэвид Бекхем. За последние несколько лет Роналду, правда, повзрослел и даже обзавелся семьей. После длительных, но не удачных отношений с русской супермоделью Ириной Шейк , молодой человек часто общался с симпатичными фанатками в соцстеях, ходил на свидания с моделями, а потом встретил Джорджину Родригес.

Избранница младше Роналду на 10 лет. На момент их знакомства она не была публичной личностью. Джорджина работала в магазине Gucci, а с Роналду они познакомились на модном показе. Однако несмотря на разницу статусов, девушка не только смогла покорить сердце знаменитого рекордсмена, но и его мамы. А мнение матери, поговаривают, для Криштиану очень важно.

Отношения пары быстро закрутились, и в 2017 году у них родилась дочь — Алана Мартина . К детям у Роналду особая любовь. Помимо дочери в том же 2017-ом у него родились двойняшки от суррогатной матери. Криштиану-младшему сейчас восемь лет.

А как же свадьба? Роналду уже обещал, что женится на Джорджине в 2018 году. Однако сейчас все разговоры на эту тему поутихли. Может быть, у поклонниц еще есть шанс, или слухи о нетрадиционной ориентации звезды могут оказаться горькой правдой?

САНТЬЯГО АРИАС

О личной жизни колумбийского футболиста Сантьяго Ариаса известно немногое. Ему 26 лет, из них последние четыре года был подписан контракт с голландским клубом города Эйндховен «PSV». Там он уже успел получить награду Чемпиона Нидерландов и стать обладателем Суперкубка страны. К счастью Ариаса, Нидерланды не прошли на чемпионат, поэтому его внешность больше не теряется на фоне капитана голландского клуба — Марко фан Гинкела. На ЧМ 2018 он выглядит эффектно.

Пять лет назад Сантьяго женился на бывшей Мисс Колумбия Карин Хименес. Познакомились молодые люди в 2010 году во время автомобильной выставки. На предложение красавчика Сантьяго, кстати, Карин ответила не сразу, а лишь со второго раза. По версии испанского журнала EL Pais, Сантьяго Ариас входит в ТОП самых красивых игроков Чемпионата мира — 2018.

ОЛИВЬЕ ЖИРУ

Фото: Imago/TASS / Andy Rowland

Стальной пресс, стильные татуировки и обложка журнала Men’s Health делают Жиру привлекательным в глазах тысячи женщин по всему миру. И, кажется, иногда им он отвечает взаимностью. Несмотря на то, что молодой человек женился в 2011 году на своей девушке Дженифер, он уже несколько раз становился участником публичных скандалов. В 2012 году поговаривали, что футболист изменяет своей супруге, и он даже эти слухи прокомментировал.

«Кое-что было правдой, а остальное ложью. Но это в прошлом. Что не убивает меня, делает меня сильнее. Я убежден в том, что все случившееся со мной сделает меня сильнее», — ответил на обвинения футболист.

А вот в 2014 году его уже поймали с поличным. В сеть попали фотографии обнаженного Жиру из гостиничного номера, которые сделала британская модель Селия Кэй. Интересно, что когда скандал стал публичным, Кэй подтвердила, что была в одном номера со спортсменом, но секса между ними не было.

Зато сам Оливье измену отрицать не стал и публично признался в том, что совершил ошибку, попросив прощения у супруги.

«Я прошу прощения у моей жены, семьи, тренера и товарищей по команде, а также у болельщиков «Арсенала». Теперь придется бороться за свою семью и за свой ​​клуб и заслужить у них прощения. Ничто другое не имеет значения», — написал он на странице в Twitter.

Пожалуй, кроме того, что 32-летний Игорь Акинфеев самый успешный российский вратарь, он еще и самый привлекательный. В личной жизни Акинфеева отмечают постоянство и порядочность. В течение шести лет он встречался с внучкой известного тренера Валерия Непомнящего — Валерией Якунчиковой. Пара вступила в отношения, когда девушке было 17 лет, и уже тогда Акинфеев обещал жениться на ней, как только наступит совершеннолетие. Но через шесть лет Валерия рассталась с футболистом, так и не дождавшись предложения.

После расставания с подругой о личной жизни Акинфеева почти ничего не было слышно, хотя говорят, что он сильно переживал. Только в 2014-ом выяснилось, что молодой человек уже женился. Его супругой стала киевлянка Екатерина Герун. Девушка и ее родители не раз говорили, что Акинфеев не только успешный спортсмен, но еще и отличный семьянин. Его положительными качествами семья считает рассудительность, серьезность, внимательность, отсутствие вредных привычек. Сегодня пара воспитывает дочь и сына.

Особое внимание и слава пришли к французскому игроку после Евро-2016. Помимо хорошей игры, общественность заметила миловидную внешность футболиста. Тогда Гризманн даже получил прозвище «принц чемпионата Европы». В прошлом году молодой человек женился на свой испанской подруге Эрике Чоперене. Девушка работает детским психологом и педагогом и не любит внимания со стороны прессы. Гризманна часто критиковали за сделанный выбор, так как внешность Эрике далека от модельных стандартов. Выглядит она, скорее, как «подружка из соседнего двора». Однако Гризманну нелестные высказывания не мешают любить жену с каждым годом все сильнее. В марте прошлого года на одном из матчей после забитого гола, Гризманн поднял майку под которой красовалась надпись «С днем рождения, Щекастик». За этот жест футболисту выписали штраф в 500 евро, но поклонницы французского спортсмена надолго запомнили романтичный жест.

Фото: Zuma\TASS / Urbanandsport

Игроку испанской сборной Жерару Пике 28 лет, а его ежегодный доход составляет 3,96 миллиона евро в год. Помимо карьерных достижений, он еще известен как супруг популярной певицы латиноамериканского происхождения Шакиры . Несмотря на то, что он старше жены на десять лет, молодые люди смотрятся очень гармонично и счастливо. Пять лет назад Шакира родила Жерару сына, которого назвали Милан. Певицу вместе с сыном частенько можно встретить на матчах с участием футбольного клуба «Барселона».

ЛЕАНДЕР ДЕНДОКЕР

Дендокер оказался в списке самых горячих футболистов благодаря своему потенциалу. Если пару лет назад его внешность была еще подростковой, то к Чемпионату мира 2018 он возмужал. Рост молодого человека почти два метра (1.90), что в футболе встречается не часто. Кроме того, природа наградила его смуглой кожей, светлыми волосами, карими глазами и очень игривым взглядом. Велика вероятность, что всего через пару лет Дендокер начнет разбивать сердца фанаток. У молодого человека есть на это полное право, ведь он пока что не женат.

ГРАНИТ ДЖАКА

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA/Images/TASS / Robin Parker

Игроку швейцарской сборной албанского происхождения 25 лет. Сейчас он считается одним из самых талантливых футболистов сборной Швейцарии. Внимание таблоидов он приковал еще на чемпионате Европы в 2016 году своим явным внешним сходством с Криштиану Роналду. Именно ему многие медиа пророчат первое место в рейтингах самых сексуальных мужчин, как только Роналду уйдет на покой. В прошлом году Джака женился на своей девушке Леоните Лекай, их церемонию тогда назвали одной из самых стильных. Невеста была в шикарном белом платье с длинным шлейфом, а Джака отказался от традиционного черного смокинга, выбрав голубой костюм необычного покроя.

ДЖУЛИАН БРАНДТ

Белокурого спортсмена из Германии отличает не только талант нападающего и привлекательная внешность, но и рассудительность, которую он демонстрирует в многочисленных интервью.

«Я не люблю говорить о своих сильных сторонах. Я бы предпочел поговорить о своих слабостях, потому что у меня есть чувство, что когда я говорю о своих сильных сторонах, я восхваляю себя, и это не та роль, которую я люблю», — говорит Брандт.

Интересно, что молодой человек не пользуется никакими социальными сетями, кроме Instagram. «Facebook на самом деле не моя вещь. Я стараюсь держаться подальше от социальных сетей. Вы публикуете что-то; вы соревнуетесь в чем-то… это не я», — говорит он.

Трудно спорить с тем, что интеллект Брандта по-настоящему сексуален.

Игрок аргентинской сборной, 30-летний Лионель Мессии постоянно соперничает с Криштиану Роналду и за Золотой мяч, и за общественное внимание. Внешность Месси очень сильно изменилась с начала его карьеры и с годами он только хорошеет. Если Лионель пришел в футбол с неряшливыми длинными волосами, то теперь у него всегда стильные прически, ухоженная борода и модные татуировки. Кроме того, Месси больше не боится экспериментировать со стилем и перекрасить, например, внезапно волосы в белый цвет.

История любви Мессии тоже весьма интересна. Футболист встречался с разными девушками, в том числе, со звездой Playboy, но женился в результате на своей старой подруге Антонелле Рокуццо в 2017 году. Хотя пара была вместе с 2009 года и за это время у них родились двое детей.

И хоть на личном фоне у звезды мирового футбола стабильно, общественных скандалов он не избежал. В 2016 году суд приговорил его отца, который является футбольным представителем, к 21 месяцу тюремного заключения условно. Оказалось, что Месси вместе с отцом укрывались от налогов. В результате спортсмену пришлось заплатить несколько миллионов долларов штрафа. Интересно, что с проблемой неуплаты налогов столкнулся в этом году и Роналду. Видимо, две звезды большого спорта соревнуются и в долгах.

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