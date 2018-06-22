«Достояние республик. Восьмидесятые»: Продовольственная программа

В 1982 году правительство приняло «Продовольственную программу». На первый взгляд — прекрасный способ спасти страну от дефицита: увеличиваются закупки продуктов за границей, начали поддерживать личные приусадебные хозяйства.

Но еды на прилавках больше не стало. Импортные продукты в страну приехали — но оказалось, что хранить их не умеют, зерно и овощи сгнивали на складах. А фермеры-крестьяне давно переехали в города, потому что многие годы до этого жить в деревнях было очень непросто. Настоящее изобилие — только в валютных «Березках» и на рынках, где были неподъемные цены.

Как граждане справлялись с нехваткой еды? Почему дефицит довел страну до «ножек Буша», соевого шоколада и порошковых напитков? Смотрите программу «Достояние республик. Восьмидесятые» 24 июня в 9:00 на телеканале «МИР»

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