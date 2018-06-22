«Я ведь не какая-нибудь актриса»: русская Анджелина Джоли прорекламировала новый демократичный бренд

В роликах от Posible Group Анджелина Джоли рекламирует «прикольные ложки». Голливудскую актрису, к сожалению, пригласить не получилось, но ее русская копия, а также официальный голос Джоли стали главной изюминкой рекламной кампании нового бренда MODI.

Сеть магазинов бренда MODI и агентство Possible Group разработали рекламную кампанию «#ВещиПротивСкуки».

Цель кампании: рассказать о новой категории эмоциональных товаров, а также о ключевых продуктовых характеристиках нового бренда MODI, среди которых уникальный и неожиданный дизайн товаров, демократичные цены и широкий ассортимент.

Своей целевой аудиторией MODI считает женщин от 15 до 30 лет со средним и низким уровнем доходов. Для этой потребительской группы не захотелось приглашать очередную «какую-нибудь звезду», поэтому креативная команда сделала ставку на действующего пилота международных рейсов гражданской авиации Алию Нуриеву, которая вместе с тем очень похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли.

Озвучила ролики одна из ведущих отечественных актрис дубляжа Ольга Зубкова — официальный голос Анджелины Джоли в России.

Рекламная кампания состоит из digital и ТВ-роликов, а также из серии имиджей для социальных сетей и instore.

Михаил Синельщиков, Creative Possible Group

Изучая ассортимент и дизайн товаров, представляющих бренд, мы поняли, что придуманы они были явно очень смелыми и даже немного дикими в хорошем смысле этого слова людьми. Чего только стоит этот держатель для салфеток?

Такие вещи всегда выделяют своего владельца и говорят о его смелости, готовности продемонстрировать окружающим своё чувство юмора. С такими людьми никогда не бывает скучно.

Отсюда и родилась идея «#ВещиПротивСкуки». На наш взгляд такая концепция удобна и перспективна с точки зрения коммуникационной вариативности и позволяет легко интегрировать в идею все необходимые характеристики бренда.

Вячеслав Филимонов, директор по маркетингу MODI

Мы выводим на рынок новую товарную категорию «товары эмоционального спроса» в собственной торговой сети под своим же брендом. И понятно, что сделать мы это должны максимально нестандартно и с юмором, учитывая позиционирование и язык бренда.

Посмеяться над клише, которые распространены в маркетинговых коммуникациях и ценностями, которые упорно прививают многие бренды, дело святое, ведь рекламные ролики многих брендов — это уже пародия самих на себя.

После просмотра материалов, пришла идея обратиться в Guerlain и предложить использовать MODIAngelina в рекламных кампаниях, чтобы не перекладывать гонорар моей любимой актрисы в стоимость продукции.

Состав творческой группы:

MODI (клиент)

Директор по маркетингу — Вячеслав Филимонов

Possible Group (агентство)

Креативный директор — Артем Филимонов Креатив — Альфия Хафизова, Михаил Синельщиков, Марат Арутюнов, Роман Выдашенко Исполнительный продюсер — Алексей Николаев Аккаунт директор — Агунда Баева Аккаунт-менеджеры — Мария Петренко, Станислав Шипилов

Simply Good Production (продакшн)

Режиссер — Павел Ганин