Счастье — это заниматься тем, что ты любишь!

По моему мнению, дача — это не только грядки с луком и морковкой, это место, где можно отдохнуть душой от городской суеты и от повседневных забот. Это пение птиц, журчание ручейка, яркие краски цветов, синее небо над головой, которое ты в городе практически не видишь, тёплые летние вечера с традиционными чаепитиями в беседке, пение сверчка и многое-многое другое. Это то, для чего мы, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, покупаем наш маленький рай. Мне, конечно же, тоже хочется иметь уютный, красивый уголок в своем саду, где бы можно было отдыхать, принимать гостей. Участок у меня маленький. Под огород было выделено ровное, хорошо освещаемое место посередине участка. Зоне же отдыха досталось место у забора: небольшой кусочек земли, похожий на треугольник. В этом месте идет понижение рельефа. Лет двадцать назад на месте моего участка был овраг. Старый хозяин возил землю, большую часть участка выровнял, а у забора не успел. Я задала вопрос экспертам 7Дач: «Как мне поступить? Стоит ли выравнивать участок, навозив земли, или можно сделать что-нибудь другое?» Ольга Воронова предложила сделать участок двухуровневым и в месте понижения — «утопленную» зону отдыха. Идея мне понравилась. Но как осуществить её? Я подумала, что «нет ничего невозможного для человека, с интеллектом»! И пошла учиться на курсы ландшафтного дизайна. Изучать ландшафтное проектирование — дело весьма увлекательное! Я узнала много нового и полезного для себя, а сколько ещё предстоит узнать! Помимо теоретической подготовки, есть ещё и практические задания. Для их выполнения я не только изучаю курс, но и ищу интересные идеи в Интернете, что-то придумываю сама. Каждое практическое задание необходимо графически изобразить на бумаге. Ну, конечно, художник из меня «ещё тот», но я стараюсь. Главное ведь в задании — идея. Вот, например: Задание: «Выполнить эскиз композиционно-планировочного решения территории маленького сада». Кажется, что всё просто. На самом деле на выполнение такого эскиза у меня уходит минимум три-четыре дня. Необходимо выполнить план в масштабе, учесть стороны света, заложить оптимальное количество дорожек, найти место малым архитектурным формам, деревьям, кустарникам, клумбам, хозяйственной зоне, месту для стоянки автомобиля и другим нужным объектам. План не должен быть перегружен, но должен вмещать в себя самое необходимое. Вот, например, детская песочница должна располагаться в защищенном от ветра и солнца месте. Лучшее для нее место неподалеку от дома, во внутренней части двора, подальше от калитки и от проезжей части. Должен быть хороший обзор для присмотра за ребенком с разных точек. Поэтому, детская песочница на плане находится там, где я ее расположила. Я думаю, вы догадаетесь, почему остальные объекты размещены на плане именно так.

Проект маленького сада

Проект маленького сада

Описание: 1 — дом; 2 — терраса (пол покрыт террасной доской); 3 — отмостка вокруг дома (из натурального камня песчаника); клумба перед домом (состоит из растений хвойных пород); 5 — входная зона, мощенная бетонными плитами; 6 — навес для автомобиля (мощенный бетонными плитами); 7 — цветочницы с однолетниками; 8 — пруд с фонтаном; 9 — мостик через ручей; 10 — водопад из натурального камня; 11 — хозяйственная зона; 12 — качели с навесом; 13 — плодовые деревья и кустарники; 14 — плотная кустарниковая масса; 15 — не подстриженная живая изгородь; 16 — группа различных кустов (декоративных) с многолетними растениями (хосты, астильбы и другие теневыносливые растения); 17 — деревья; 18 — песочница; 19 — хвойное дерево; 20 — скамейка; 21 — гравийные дорожки; 22 — кустарник или деревце плакучей формы (например: акация плакучая) с многолетниками; 23 — небольшая клумба с однолетниками; 24 — зона барбекю, выложенная брусчаткой; 25 — скамья со спинкой в виде полукруга из бетона, облицованная натуральным камнем (песчаник); 26 — трельяж с вьющимися растениями; 27 — очаг из огнеупорного кирпича; 28 — искусственный ручей; 29 — клумба с однолетниками; 30 — проложенная природным камнем дорожка; 31 — газон; 32 — небольшое хвойное дерево; 33 — отдельные кусты. Или ЗАДАНИЕ: «Нарисовать лестницу, которую Вы бы хотели видеть в своём саду». Я её рисовала несколько дней. Для этого мне пришлось научиться накладывать тени на рисунок, чтобы изображение было объёмным. Возможно, художник нарисовал бы лучше. Но, я думаю, что идея понятна:

Лестница моей мечты

ЗАДАНИЕ: «Нарисуйте воображаемый план территории загородной усадьбы, а затем изобразите на нем въезд для автомобиля такой формы, которая более всего пришлась Вам по душе. Запроектируйте рисунок покрытия к нему».

Въезд для автомобиля

ОПИСАНИЕ: С целью снижения затрат, въезд для автомобиля запроектирован как двухполосное твердое покрытие, выполненное под колею автомобиля. Въезд композиционно объединен с дворовой площадкой. Полосы шириной 60 см — бетонные плиты толщиной 10 см. Расстояние между полосами — 80 см, засыпано щебнем. По бокам — 40 см, также выполнено из щебня. Гараж встроен в одну из частей дома. Перед въездом в гараж выложена площадка из сплошного твердого покрытия для разворота автомобиля. Между въездом для автомобиля и пешеходной дорожкой расположены клумбы с однолетниками. Пространство между клумбами и слева от пешеходной дорожки отсыпано щебнем для придания композиционной целостности входной зоне. Подбор растений на клумбах может меняться каждый год. По бокам — листопадные кустарники чередуются с невысокими хвойными. ЗАДАНИЕ: «Спроектируйте, а затем и изобразите на плане и в общем виде альпинарий, который Вы бы обустроили в своем саду. Подберите к нему подходящие растения и укажите их названия».

Проект альпинария

ОПИСАНИЕ: На эскизе изображен регулярный альпинарий, расположенный на склоне, рядом с лестницей. Используемые растения: 1) Камнеломка метельчатая или вечноживая (Saxifraga paniculata). Это декоративное многолетнее растение, которое в первоначальном виде растет на гранитных выступах, на известняковых склонах, на скалах и на каменистых почвах. Северная Америка, Кавказ и Европа — места обитания камнеломки вечноживой. Растение имеет высоту 10 см. Листва зубчатая, продолговатая, узкая, остроконечная, хрящеватая, городчато-зубчатая по краям, серо-зеленого или сине-зеленого цвета, которая образует прикорневую розетку и формирует вечнозеленый густой ковер. Цветы малые, собранные в метельчатые соцветия белого либо беловато-желтого цвета. Цветение камнеломки метельчатой происходит в конце мая — начале июня. Растение неприхотливое, но отдает предпочтение гумусным, рыхлым, богатым кальцием, достаточно увлажненным, слабокислым почвам. Размножается методом деления куста либо корневища. Зачастую камнеломкой метельчатой декорируют многолетние каменистые сады, бордюры, подпорные стены, рокарии, альпинарии и прочее. 2) Непета садовая (Nepeta mussinii). Естественные условия обитания — Кавказ и Северная Турция. Цветет с мая по сентябрь. Высота растения от 20 до 50 см. Любит солнечные, теплые места, сухую почву, хорошо пропускающую воду. Хорошо переносит засуху. Размножается весной делением корня. 3) Герань красная (Geranium sanguineum). Родина происхождения — Европа. Цветет с мая по август. Предпочитает солнечные, либо полузатененные места. Хорошо развивается на любой почве. Хорошо переносит засуху. Размножается весной или осенью делением корня. Выбор многолетних растений обусловлен большим периодом их декоративности. 4) Сосна горная сорта «Бенжамин» (Pinus mugo Benjamin) — карликовая форма горной сосны, которая во взрослом состоянии достигает высоты 0,7 м и диаметра 0,9 м. Обладает компактной плотной кроной и жесткой блестящей короткой хвоей. Ежегодный прирост составляет всего 3-5 см. Сорт выведен в Германии. Очень декоративна. Морозостойка, засухоустойчива, растет на любых почвах от кислых до щелочных. Сажать следует на солнечных местах. 5) Ель канадская Дейзи Уайт (Picea glauca Daisy's White) — с конусовидной формой кроны. Хвоя ярко-зеленая мягкая. Особенно Picea glauca Daisy White бывает декоративна с появлением новых приростов желтовато-белого цвета в мае-июне, позже приросты зеленеют. Если в период появления первого весеннего прироста погода солнечная, белая хвоя может обгорать. Второй летний прирост обычно зеленого цвета. Растет относительно медленно и в десятилетнем возрасте достигает высоты 0,8 м. Ель Дейзи Уайт рекомендуется сажать на солнце или в полутени. Требования к условиям произрастания средние: хорошо дренированные влажные умеренно плодородные почвы. Нуждается в защите от яркого мартовского солнца. Это всего лишь несколько работ, на мой взгляд, наиболее интересных. Когда я рисую эскизы, я забываю обо всём на свете. Процесс весьма захватывающий и творческий. Это ведь очень увлекательно поставить все объекты на нужные места. Если кому-то пригодятся мои идеи, буду рада. План моей «утопленной» зоны отдыха пока не сложился. Мне хочется то альпинарий, то фонтан, то мостик, то водопадик, зону барбекю, клумбы, декоративные кустарники, хвойники, в общем много чего хочется, а территория небольшая. Нужно выбрать самое-самое! Поэтому я пока не спешу. Сначала надо закончить обучение, и к тому времени, возможно, я уже буду знать чего хочу. И моя мечта обязательно сбудется!