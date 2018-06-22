Мастер-класс студии «Мастерица» посетили измайловцы

Руководитель студии Ирина Самохина научила москвичей делать оригинальные женские украшения.

Студия «Мастерица», которая работает в Центре культуры и спорта «Измайлово», несмотря на летний период, регулярно проводит мастер-классы для жителей старшего поколения. Зачастую жители Измайлова откладывают свои «огородные дела» и приходят в центр, чтобы научиться изготавливать все новые и новые изделия.

Руководитель студии Ирина Самохина и на последнем занятии научила москвичек создавать красивые украшения и различные женские штучки.

Напомним, что уроки мастерства в студии «Мастерица» проходят по адресу: ул. Никитинская, д. 21, к. 2.

Записаться в студию может каждый желающий старше 18 лет.