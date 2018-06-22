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Мастер-класс студии «Мастерица» посетили измайловцы
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Мастер-класс студии «Мастерица» посетили измайловцы 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Руководитель студии Ирина Самохина научила москвичей делать оригинальные женские украшения.
Студия «Мастерица», которая работает в Центре культуры и спорта «Измайлово», несмотря на летний период, регулярно проводит мастер-классы для жителей старшего поколения. Зачастую жители Измайлова откладывают свои «огородные дела» и приходят в центр, чтобы научиться изготавливать все новые и новые изделия.
Руководитель студии Ирина Самохина и на последнем занятии научила москвичек создавать красивые украшения и различные женские штучки.
Напомним, что уроки мастерства в студии «Мастерица» проходят по адресу: ул. Никитинская, д. 21, к. 2.
Записаться в студию может каждый желающий старше 18 лет.
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