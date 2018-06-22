Всем отцам пример. Главные особенности идеального семьянина 

Александр и Лариса познакомились 20 лет назад. Ему было 28, ей 19, и Александр сразу обозначил свои планы на будущее: в его семье будет много детей.
— Он привлёк меня своей вежливостью и тактичностью, — рассказывает Лариса Талько. — Молодой человек без вредных привычек и с красивой правильной речью, без грубостей. Я люблю, когда общаются на нормальном русском языке без всяких жаргонных словечек.
Сейчас супруги воспитывают трёх дочек и четверых сыновей. Старшему из детей уже 18 лет, а младшему недавно исполнилось 3 года.
Трудолюбивый и строгий
Большая семья живёт в живописном месте под Иркутском, где Александр своими руками построил просторный светлый дом в три этажа. Вообще, глава многодетной семьи много работает и старается привить трудолюбие своим детям.
— Зачастую Александр общается с ребятишками, когда они что-то вместе делают, например в саду, где всегда хватает работы, особенно летом. Кстати, почти всё здесь посадил он сам. А вот зимой, когда дел на участке практически нет, Саша играет с детьми в настольные игры.
Особенное внимание он уделяет сыновьям, из которых, как и любой родитель, хочет вырастить настоящих мужчин.
— Девочек в семье всему учу я, а мальчики всегда с папой. Ваня и Андрей росли как раз в период стройки дома и всегда крутились около него. Вместе освобождали перед стройкой участок, клали кирпичи, тогда мальчишки научились многому. Ваня уже сам муж и благодаря такой отцовской школе может самостоятельно сделать ремонт в квартире. Многодетная мать говорит, что сыновьям Александр даёт знания, а с дочерей требует, чтобы они ей помогали, поддерживали порядок в доме да и себя в порядке держали.
— Он очень строг к внешнему виду девчонок, — призналась Лариса. — Например, не понимает моду на распущенные волосы и всегда просит заплести их. Если такие просьбы игнорируются, может и голос повысить.
Заботливый и талантливый
Дочки и жена отмечают, что авторитет у главы семьи безоговорочный.
— Мы живём по принципу: « Чтобы папе нравилось». Я и сама так устроена, что всегда интересуюсь его мнением. Вот и имена детям давали по такому же принципу. Девочек он называл сам, а мальчишкам я придумывала и предлагала мужу варианты, он или соглашался, или нет. Даже в магазин, когда покупаем детям одежду, стараемся ходить с папой.
Свой авторитет в семье, по мнению жены, Александр заработал собственным примером.
— Это очень важно, когда человек хороший и заботится о семье, детях, то и о нём хочется заботиться и, главное, уважать.
Кроме совместного труда в семье есть место для творчества. Как утверждает Лариса, муж — талантливый человек: поёт, играет на гитаре, но не инициативный в творческом плане. Если попросишь — сделает, а так в первые ряды не рвётся. Вот и в конкурсе «Почётная семья Иркутской области» они участвовали по инициативе женской половины семейства. Александр, несмотря на занятость, семью в таком деле всё же не бросил и внёс свой вклад в семейную победу.
Кстати
Старший сын Талько Иван — кандидат в мастера спорта и член сборной России по пауэрлифтингу. В прошлом году он получил титул чемпиона Европы. Его 15-летний брат Андрей три года назад был признан чемпионом России по бодибилдингу среди мальчиков до 12 лет, а в 2017 году, так же как старший брат, в составе сборной страны стал чемпионом Европы. Третий сын — 14-летний Дмитрий — призёр чемпионата России по бодибилдингу и чемпион Иркутской области по пауэрлифтингу. Но проблема в том, что оплачивать поездки на соревнования приходится родителям. А это для бюджета многодетной семьи очень накладно. Однако Лариса и Александр не теряют надежды, что талантливым спортсменам, защищающим честь не только региона, но и страны в целом, окажут поддержку.