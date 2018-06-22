Всем отцам пример. Главные особенности идеального семьянина

Александр и Лариса позна­комились 20 лет назад. Ему было 28, ей 19, и Александр сразу обозначил свои планы на будущее: в его семье будет много детей.

— Он прив­лёк меня своей вежливостью и тактично­стью, — расска­зывает Лариса Талько. — Мо­лодой человек без вредных привычек и с красивой пра­вильной речью, без грубостей. Я люблю, когда общаются на нормальном русском языке без всяких жаргонных слове­чек.

Сейчас супруги воспитыва­ют трёх дочек и четверых сы­новей. Старшему из детей уже 18 лет, а младшему недавно исполнилось 3 года.

Трудолюбивый и строгий

Большая семья живёт в жи­вописном месте под Иркут­ском, где Александр своими руками построил просторный светлый дом в три этажа. Во­обще, глава многодетной се­мьи много работает и старает­ся привить трудолюбие своим детям.

— Зачастую Александр об­щается с ребятишками, ког­да они что-то вместе делают, например в саду, где всегда хватает работы, особенно ле­том. Кстати, почти всё здесь посадил он сам. А вот зимой, когда дел на участке практи­чески нет, Саша играет с деть­ми в настольные игры.

Особенное внимание он уделяет сыновьям, из кото­рых, как и любой родитель, хочет вырастить настоящих мужчин.

— Девочек в семье всему учу я, а мальчики всегда с папой. Ваня и Андрей росли как раз в период стройки дома и всегда крутились около него. Вме­сте освобождали перед строй­кой участок, клали кирпичи, тогда мальчишки научились многому. Ваня уже сам муж и благодаря такой отцовской школе может самостоятель­но сделать ремонт в квартире. Многодетная мать говорит, что сыновьям Александр даёт знания, а с дочерей требует, чтобы они ей помогали, под­держивали порядок в доме да и себя в порядке держали.

— Он очень строг к внешнему виду дев­чонок, — призналась Лариса. — Например, не понимает моду на распущенные воло­сы и всегда просит заплести их. Если такие просьбы иг­норируются, может и голос повысить.

Заботливый и талантливый

Дочки и жена отмечают, что авторитет у главы семьи безоговорочный.

— Мы живём по принципу: « Чтобы папе нравилось». Я и сама так устроена, что всег­да интересуюсь его мнением. Вот и имена детям давали по такому же принципу. Девочек он называл сам, а мальчиш­кам я придумывала и предла­гала мужу варианты, он или соглашался, или нет. Даже в магазин, когда покупаем де­тям одежду, стараемся ходить с папой.

Свой авторитет в семье, по мнению жены, Александр заработал собственным при­мером.

— Это очень важно, когда человек хороший и заботится о семье, детях, то и о нём хочется забо­титься и, главное, уважать.

Кроме совмест­ного труда в се­мье есть место для творчества. Как ут­верждает Лариса, муж — талантливый человек: поёт, иг­рает на гитаре, но не инициативный в творческом плане. Если попросишь — сделает, а так в первые ряды не рвётся. Вот и в конкурсе «Почётная семья Иркутской области» они участвовали по инициативе женской поло­вины семейства. Александр, несмотря на занятость, семью в таком деле всё же не бросил и внёс свой вклад в семейную победу.

Кстати

Старший сын Талько Иван — кандидат в мастера спорта и член сборной России по пауэрлифтин­гу. В прошлом году он получил ти­тул чемпиона Европы. Его 15-лет­ний брат Андрей три года назад был признан чемпионом России по бодибилдингу среди мальчиков до 12 лет, а в 2017 году, так же как старший брат, в составе сборной страны стал чемпионом Европы. Третий сын — 14-летний Дмитрий — призёр чемпионата России по бодибилдингу и чемпион Иркут­ской области по пауэрлифтингу. Но проблема в том, что оплачивать по­ездки на соревнования приходит­ся родителям. А это для бюджета многодетной семьи очень наклад­но. Однако Лариса и Александр не теряют надежды, что талантливым спортсменам, защищающим честь не только региона, но и страны в целом, окажут поддержку.