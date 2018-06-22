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Как правильно сейчас поступить с луковицами нарциссов?
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Как правильно сейчас поступить с луковицами нарциссов? 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Прошлой осенью купила луковицы нарциссов, но, к сожалению, посадить их не получилось. Зимой хранила их в холодильнике. К весне на нескольких начали прорастать листочки. В начале мая высадила в грунт, но, к сожалению, ни один так и не взошёл. Недавно выкопала 2 луковички, чтобы посмотреть, что с ними. Одна отрастила немного корешков, на верхних слоях луковицы местами была плесень. Вторая пустила только 1 корешок, и тоже немного плесени было. Не знаю, как сейчас с ними поступить. Я так понимаю, что вегетировать они уже не соберутся в этот сезон? Боюсь, что они сгниют в земле. Может мне их сейчас выкопать, протравить Максимом и посадить осенью? Подскажите, как правильно поступить?
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